南部中心／鄭博暉、林俊明、蘇晟維 台南報導

廉政署24日兵分多路，搜索台南市消防局本部等8個地方，並帶回10個人回去進行訊問，檢廉懷疑，台南市消防局近年積極尋找民間捐助的"高壓細水霧幫浦消防車"，背後的業者與消防局最近剛離職的高層有關係，對此台南市消防局回應，將全力配合檢廉調查。

民間捐贈救災車從中獲利？ 台南市消防局遭廉政署搜索

台南市消防局24日遭檢廉搜索，疑與民間捐贈設備有關。（圖／民視新聞）

24日一大早，台南市消防局本部，氣氛格外嚴肅，因為台南地檢署指揮廉政署調查人員，進行搜索包括消防局等8個地方，近年來台南市消防局積極媒合，民間捐贈這種"高壓細水霧幫浦消防車"，目標要讓一隊有一台，但卻被發現這款設備的業者就是消防局前高層的女性民間友人，懷疑有人藉機從中牟利，遭到搜索，台南市消防局回應，廉政署針對民間捐贈救災車輛等案情釐清，將全力配合調查。

對此台南地檢署襄閱主任檢察官李駿逸表示「消防局李前局長等涉嫌貪瀆案件，於今（24）日指揮廉政署人員，至台南市政府消防局調取相關資料。」，台南市政府發言人田玲瑚則回應，「市府尊重司法依法行政，也希望調查的結果能夠釐清事實。」，實際打電話到被指涉的業者，總機沒有人回應，但原本24日是李姓前高層任職滿15周年的日子，卻選在兩週前閃辭，接連多起脫序事件，也不免引起議員討論，是否也跟這起案件有關。

國民黨台南市議員蔡育輝認為，「什麼行政措施、什麼行政作為不好，我相信一定可以原諒，可是這政治操守，清廉的操守，紅線一旦被打破，到最後就是身敗名裂。」，民進黨台南市議員周嘉韋說，「捐贈都是民間的一片好意，我們也呼籲台南市政府，各級的行政機關對於民眾，所捐贈提供給市府來使用的物資，我們都要格外小心，不可以因為他是捐贈，我們就放寬我們的標準。」，各界眾說紛紜，檢調也證實帶回4名涉嫌人與6名證人，要持續釐清，而是否偵的踩到操守紅線，恐怕也得等檢廉抽絲剝繭，釐清案情。

原文出處：民間捐贈救災車從中獲利？ 台南市消防局遭廉政署搜索

