民間捐2救護車 中壢、內壢救護量能大躍進

【警政時報 陳世軒／桃園報導】桃園市政府消防局今（6）日同日獲贈2部全新救護車，將分別配發予第二大隊中壢分隊及內壢分隊，為中壢地區緊急救護量能再添強力後盾。本次捐贈分別來自長期投入公益的「聖宗學堂」及善心市民黎高興先生，兩方皆感念消防同仁在繁忙勤務中，仍堅守第一線守護市民生命安全，盼以實際行動充實救護裝備。

桃市政府消防局今（6）日獲贈救護車，其中一台來自「聖宗學堂」，為中壢地區緊急救護量能再添強力後盾。（記者翻攝）

消防局表示，聖宗學堂長期投入社會公益，善行遍及醫療院所與兒童照護機構，過去亦多次捐贈救護車予苗栗、新竹、新北及桃園山峰分隊，此次再度慷慨捐贈，將新式救護車配發予中壢分隊。中壢分隊位處桃園市交通樞紐核心，轄區銜接周邊七個行政區，勤務量高居全市前三名，救護案件類型多元且具高度挑戰性，新車到位可望大幅減輕勤務負荷。

此外，黎高興先生為回饋鄉里、守護地方安全，特別捐贈救護車予內壢分隊。消防局長龔永信指出，內壢分隊轄區涵蓋國道一號、台1線及內壢工業區，交通流量大、人口密集，緊急救護需求殷切，感謝黎先生無私奉獻，為工業重鎮的公共安全注入關鍵力量。

除了「聖宗學堂」外，熱心市民黎高興先生為回饋鄉里、守護地方安全，也於同天特別捐贈救護車予內壢分隊。（記者翻攝）

桃園市消防局近年救護表現備受肯定，自110年起已連續四年榮獲內政部消防署「金質獎」最高榮譽，蟬聯六都第一。統計114年度全消防局救護案件總數達12萬4,528件，其中到院前心肺功能停止（OHCA）康復出院人數達174人，等同成功挽救174個家庭。消防局表示，兩部新救護車的加入，將進一步提升第一線搶救效率，持續守護市民生命安全。

