民間消費走疲 主計總處：普發一萬等2因素可激勵內需
（中央社記者潘姿羽台北8日電）國內外主要預測機構紛紛上修台灣今年經濟成長率，認為有機會「坐5望6」，但對民間消費動能看法偏向保守。主計總處官員指出，隨著普發現金一萬上路，應可發揮刺激內需的效果，加上台股居高，都有助於拉抬第4季民間消費表現。
AI商機大爆發，拉動台灣出口、投資雙引擎，主計總處日前定調今年經濟成長率可上修至5%以上，台經院本週公布最新經濟預測，更大幅上修全年經濟成長率至5.94%，並指出有機會挑戰6%。
值得注意的是，台灣景氣看似火熱，溫度卻未擴及內需產業。台經院最新經濟預測估全年經濟成長5.94%，但民間消費實質成長率0.94%，不及1%。
再看主計總處10月底公布的經濟成長概估統計，今年第3季民間消費實質成長0.92%，較預測數增加0.29個百分點，但還是低於1%的水準，且連續2季低於1%。
主計總處綜合統計處處長蔡鈺泰說明，今年民間消費成長比較緩，主因是美國關稅政策帶來不確定性，消費者期待降價，轉趨觀望，不急於馬上購車，導致今年前3季自用小客車新增掛牌數落入雙位數衰退。
另外，細看國人消費結構，以第3季而言，國人在國外消費實質成長5.92%，但在國內消費僅實質成長0.58%。蔡鈺泰指出，台灣人出國玩的情況比預期多，但因為在國外消費，這部分沒辦法對GDP帶來更多貢獻。
台經院景氣預測中心主任孫明德則說，今年民間消費動能偏弱，除了汽車賣不好，另個主因是房市景氣低迷；台灣人財富有7成在房地產，當房市不好，也會影響消費信心。
不過蔡鈺泰指出，今年第4季有兩大因素可望刺激消費，一是普發現金一萬元11月上路，二是近期台股表現不錯，應可帶動財富效果，這兩件事均可挹注第4季消費動能。
蔡鈺泰補充，根據估算，普發現金效益可推動全年經濟成長率約0.415個百分點，由於發放時間是今年11月起，主要效益應會落在今年底、明年初，至於實際效果如何，仍得至明年觀察經濟數據表現後，才會有更進一步的資訊。（編輯：林淑媛、楊蘭軒）1141108
