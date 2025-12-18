民間版社福政策白皮書體檢報告 婦女、少年組各1議題未改

台北市社會福利聯盟常務理事林慧華表示，「現在滿多疑似虐待的情況，在托育的領域裡頭，希望我們的社會局這邊，是不是我們可以有一個明確的處理流程的SOP的訂定，是不是能夠在2個月內，我們就把調查做完，最後的認定也不要超過1個月。」

台北市社會局綜合企劃科葉科長則說，「托育的品質真的很重要，但是大家知道，我們明年要成立十幾家的話，如果光靠我們婦幼科這麼少的人可能沒有辦法，2028年即將要擴展到96處的為民服務據點，都是需要靠大家跟我們一起來共同努力。」

台北市社會福利聯盟表示，在少年組、老人及身心障礙組，有些議題因法規改變或階段性需求被滿足，不再檢視；兒童組則有3項議題新增。在婦女組、少年組等，則都有1項毫無改變，期待蔣市府能重視各項議題實踐。