民間特偵組/「他」真想當皇帝！鹽酸洗光電黑蜆S光遭求償 葉宗洸首曝核反應器運轉65年 規劃微型反應器接棒

文／民間特偵組

本集《民間特偵組》節目重磅揭露多起引發社會譁然的爭議事件，從光電產業黑幕一路延燒到憲政危機與能源政策，內容震撼、層層追問。節目獨家披露，有光電板業者疑似以鹽酸清洗設備，導致整池黑蜆死亡，塭主憤而求償，環境與產業責任誰來負責，引發高度關注。

(圖/中天新聞)

在政治層面，針對立法院三讀通過的法案，賴總統與卓院長遲未依法實行，引發「不副署、不執行」的憲政爭議。憲法學者廖元豪直言，這種情況連威權時代都少見，更形容宛如清朝光緒皇帝頒布《憲法大綱》，議院議決卻被皇帝擱置，嚴重衝擊民主憲政運作。韓國瑜也以「自己生病卻叫別人吃藥」形容政府對民意的態度，質疑是否在「指鹿為馬」測試忠誠。

廣告 廣告

節目同時聚焦能源政策，由清大原科院長葉宗洸深入解析核能與綠電的現實差距。核三廠停役後改以光電補足，年供電僅約5800萬度，原核三廠兩部機組卻可達152億度，落差驚人。反觀美國、歐盟核能占比仍高，微型核反應器是否能成為台灣未來解方，引人深思。此外，從綠電2.0到光電毀農、三立媒體壟斷與NCC失職指控，節目全面追查權力與資本的交錯真相。

主持人：賴麗櫻

來 賓：清大原科院長 葉宗洸

🔗節目連結：https://youtube.com/live/n4AJmXLzE9A

🌟《民間特偵組》在每週三下午4:30~5:30線上直播，由主持人賴麗櫻和重量級來賓邀你陪審!請訂閱、分享、按讚並開啟小鈴鐺，就不會漏接《民間特偵組》的最新揭密內容。

延伸閱讀

賴清德拆解憲政秩序！鄭麗文舉他5毀憲亂政事蹟：將民主帶向獨裁

財劃法不副署不公布？在野黨火大：上街頭是必然選項

賴清德造訪陸配麵店 鄭麗文酸作秀：看不懂憲法我願意幫你上課