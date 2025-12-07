民間特偵組 / 李震華律師告劉世芳涉叛國罪 賴清德不敢公投只修理陸配是「俗辣」

深綠律師李震華接受「民間特偵組」節目主持人賴麗櫻的專訪直言，台灣目前所有與兩岸相關的爭議，核心並非陸配、也不是個別事件，而是「政府如何面對中華民國憲法」。他強調，若不理解憲法及增修條文的結構，就無法討論陸配、國籍法、兩岸人民關係條例，甚至無法釐清何謂「叛國」與「合法政權」等論題。

憲法框架下的兩岸與國籍爭議——深綠律師李震華說：問題不是陸配，而是賴政府對憲法的態度。

李震華律師首先回到歷史脈絡。他指出，中華民國於1911年建國，1945年抗戰勝利後在台灣接收治理，並制定現行憲法。依憲法明文規定，中華民國領土包括中國大陸。他強調：「到現在憲法都沒有改，領土範圍就是那樣寫的。你不修憲、不經過公投正式放棄，憲法上仍然認定整個中國是中華民國的。」

在此框架下，他認為：「中華人民共和國在憲法地位上不是一個國家，而是一個政權。」他批評內政部長劉世芳在立法院發言時「承認對方為國家」，直言：「那就是叛國，因為違背憲法。」

談到近期陸配議題，他語氣更為激動。他認為政府將陸配視為「不忠」或「國安疑慮」，完全違背現行法律邏輯。他舉例說明：「大陸地區人民不是外國人，但也尚未取得我國國籍，因此當然不適用國籍法第20條。」他強調，如果陸配真的有不忠行為，用國安法、反滲透法就能處理，「哪有說把所有陸配當成潛在敵人？」

他更以個案作例——花蓮的陸配鄧萬華在台灣辛苦照顧癱瘓丈夫三十年，因無法兼顧工作與照護，選擇參選里長以求兼顧家庭與社區服務，卻被貼上政治標籤。他反問：「這樣的人比很多本地人更像台灣人、更像中華民國國民，怎麼會說她不忠？」

他強烈批評賴政府只敢處理陸配，不敢面對真正的憲政問題。「真正的俗辣就是不敢修憲、不敢公投，卻敢修理陸配的那種。」

民間特偵組來賓童文薰律師聽了後，贊同李震華的論述，她進一步從國際法回顧台灣地位指出，自1945年日本放棄台、澎主權至1952年舊金山和約生效前，台灣曾處於「主權真空」。舊金山和約則將台、澎最終處理權交由美國決定，並未明文交還中華民國。然而，中華民國在台灣的事實治理、軍隊、人民與法制至今完整存在，因此「台灣地位未定論」雖具法理討論空間，但在實務上並未被採用。

兩位法律人也談到制度改革。他們共同認為，台灣應推動總統選舉「絕對多數制」。若第一輪無候選人過半，就該進入第二輪決選，以避免「少數綁架多數」。他們強調：「這只要立法過半即可完成，是藍白都應推動的改革。」

主持人賴麗櫻把兩位律師論述再拉回憲法層次：「我們是中華民國，政府所有行為都必須在憲法框架下。你可以主張改，它也可以透過公投改變。但在那之前，誰都不能凌駕憲法，包括賴清德總統。」

