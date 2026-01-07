民間獵人捉「大隻」綠鬣蜥可領300元 屏縣今年改發超商禮券

〔記者羅欣貞／屏東報導〕為鼓勵完訓的民間獵人移除成年綠鬣蜥，中央今(2026)年的獎勵標準有所調整，吻肛長30公分以上將從去年的250元上調為300元、未達30公分從去(2025)年領取100元下調為50元，屏東縣去年以發放等值農漁會超市禮券做為獎勵，在聽取各方意見後，今年將改發3大超商禮券。

外來種綠鬣蜥肆虐，屏東縣2019年起每年移除數量均居全國之冠，去年起有民間獵人加入後，全年移除量再創歷史新高，超過13萬隻，前(2024)年全年移除量則是4.8萬隻，足見民力強大。

縣府農業處統計，屏縣去年移除綠鬣蜥13萬262隻，民間獵人捕捉10萬4965隻，佔8成，其中成體2萬4392隻、幼體8萬0573隻，委外廠商捕捉2萬5297隻，其中成體1萬662隻、幼體1萬4635隻。

去年針對完訓民間獵人移除綠鬣蜥，屏東縣政府以發放等值農漁會超市禮券做為獎勵 ，最厲害的前3名獵人，均捕捉了超過1萬隻，各領走超過100萬元禮券，全年共發出逾1000萬元的農漁會超市禮券。

由於有民眾反映，不是每個鄉鎮都有農漁會超市，縣府在維持發放禮券的方式下，今年起決定改發3大超商禮券，依據中央移除綠鬣蜥獎勵新標準，吻肛長30公分以上可領取300元、未達30公分領取50元，捕捉到的綠鬣蜥點交均須定位、上傳照片至林業保育署指定的APP。

屏縣府去年10月針對今年度移除民力舉辦了4梯次培訓課程，共有654人完訓，可在今年投入移除領取獎勵。

