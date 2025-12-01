民間社團捐贈41萬元 助茂林國小建構閱讀新基地

民間社團捐贈41萬 助茂林國小建構閱讀新基地

為協助茂林國小提升閱讀環境，建構偏鄉學子閱讀新基地，高雄市正友獅子會捐贈茂林國小35萬元打造「戶外圖書園地」，並再加碼捐出 6 萬元，以充實閱讀資源，為偏鄉閱讀教育注入更多動能。捐贈儀式結束後，全體貴賓與師生一同步行至校長室後方的戶外圖書園地進行揭牌，全新打造的園地為孩子們提供更舒適的閱讀角落。

陳美媛校長說，看見學生在課後坐在閱讀角落裡安靜翻書，那專注的神情，是學校最美的風景。