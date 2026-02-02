民間社團敬軍團春節慰問 感謝官兵戍守辛勞

【記者 朱達志／台東 報導】農曆春節即將來臨，為表達對國軍官兵長年辛勞付出的感謝，臺東縣後備指揮部委顧團團長張世政先生等一行組成敬軍團，於2日上午在臺東軍人服務站站長曾仁政的陪同下，前往臺東縣後備旅向辛勤守護國家安全的官兵弟兄們提前祝賀佳節，表達感謝之意。

張世政表示，國軍長年肩負保家衛國重任，無論在平時戰備整備或災害防救、重大任務支援上，皆展現高度專業與奉獻精神，特別是在家家戶戶團圓的春節期間，官兵們仍需犧牲假期、堅守崗位，在春節前夕致贈慰問金，藉此向官兵致上最誠摯的敬意與支持。

出席本次敬軍活動的有國際獅子會300A5區第四專區主席施文祥、東蘭獅子會前會長賴依辰、台東市後備軍人輔導中心主任陳俊成、台東縣中小企業榮譽指導員協進會會長張素美、台東崇她社創社長林渝鳳、臺東縣後備指揮部委顧團組訓顧問陳俊吉及台東縣張廖簡宗親會理事長廖東傑等人，共同向國軍的奉獻致上最高敬意與謝意。（照片記者朱達志翻攝）