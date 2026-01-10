民間社工對遠親伸狼爪！脫褲強行性侵得逞

台南發生一起民間社工性侵遠房親戚女子案。（示意圖／Pexels）





台南前年發生一起遠親性侵案，一名擔任民間社工的男子大華（化名）竟對自己的遠房親戚小美（化名）伸出狼爪，強脫小美褲子性侵得逞。台南地院依照強制性交罪，判大華1年8月有期徒刑。

大華在前年6月25日0點30分左右，在台南永康的旅館內，不顧小美的意願，強脫她的褲子性侵得逞，小美事後立即報警對大華提告。

法院審理過程

台南地院審理時，大華坦承犯行，跟證人與小美的證詞相符，也與小美提出的與大華的聊天紀錄、與家人的聊天紀錄、台南市永康分局偵查隊職務報告、旅館訂房系統等其他證據相符。

法院判決結果

法官認為大華侵犯小美後尚有悔意，在案件還在偵查階段時就跟小美成立和解，依約賠付6萬元；大華的律師在審理過程中試圖為他爭取緩刑，但大華同年因為不能安全駕駛動力交通工具案，被判有期徒刑3個月，不符合緩刑要件，最後法官判處大華1年8月有期徒刑。

東森新聞關心您

尊重身體自主權！請撥打113、110

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

