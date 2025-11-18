民間習俗擾鄰 防護周全避糾紛

台南、高雄紛紛傳出自家陽台燒金紙或物品，警方依違反社會秩序維護法移送但法院不罰，基層員警直言，政府不敢全面禁燒金紙，有人檢舉只能請法官裁處；律師建議，住宅燒金紙有用金爐，或備有滅火設備等防護措施，就不必怕挨罰。

南市警局說明，未來類似事件，執法上還是會受理民眾報案，依社維法移送給法院簡易庭，就如同告訴、告發案件，民眾堅持提告，警方沒有裁量權限，同樣要移給檢方做相關處分，否則可能變成警方遭質疑吃案或瀆職。

南部1名基層警員說，民間信仰、習俗很難用行政命令改變，政府目前暫無、也不敢全面禁止燒金紙，但燒個金紙就被法辦，確實有人無辜說「只是燒個金紙，為什麼會違法」並埋怨擾民，警方同樣感到無奈，希望民眾多注意別影響到鄰居。

律師黃睦涵說明，燒金紙送辦依社維法第68條第1款，因可處拘留，涉及限制人身自由的處分，警方確實必須移送給簡易庭裁定，而條文中「危害安全之虞」非常抽象，若檢舉人堅持會危害，警察也不適合逕行認定「沒有」。

律師呂俊杰說，警方可能是因為有人檢舉，害怕不處理會有貪瀆的疑義，寧願先移送，交給法院裁量，雖可以理解，但難免造成擾民。

律師歐蕙甄則表示，民眾燒金紙如果使用金爐，或備有安全圍籬、滅火設備，做好防護措施，防範金紙灰燼隨風飛散而產生延燒可能性，不會危害他人身體及財產安全，就算遭報警移送，法院也會裁定不成立，這類情況算是促使燒金紙時應盡到自己的注意責任。

