民間與政府攜手推外交 何志偉:大家一起撐起台灣能見度

[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導

總統府副秘書長何志偉3日代表總統賴清德出席「全球青年領袖之路」成果展，與現場青年交流國際參與心得。他在臉書發文指出，會場熱議話題，為近日震撼全亞洲的濱崎步獨步全球「萬人響應，一人到場」演唱會，她在無人的會場裡依然全力開唱，何志偉形容，那股「我可以被阻擋，但我不會屈服」的精神，就是台灣在國際上活生生的寫照。「我們面對打壓無所不在，但我們靠的是實力硬撐出一條路。」

總統府副秘書長何志偉3日代表總統賴清德出席「全球青年領袖之路」成果展，與現場青年交流國際參與心得。（圖／何志偉臉書）

「到現在我都還在震撼。」何志偉表示，濱崎步這場演唱真的是2025年最大條的新聞之一。對於濱崎步在近乎空場的情況下仍選擇全力開唱，那份「可以被阻擋、但不會屈服」的精神，正是台灣在國際舞台上的縮影。他感謝僑委會、教育部與世台基金會多年來推動國際青年培力，讓台灣青年能走出去，也將世界帶進來。

廣告 廣告

何志偉指出，世台基金會真的很強，還邀請他去美國紐約大都會隊主場開球，但他始終認為，「外交不是政府單打獨鬥，是民間一起打的團隊賽。」所以向他們推薦101董事長賈永婕及立委郭昱晴，要讓世界看到更多元、更文化、更有溫度的台灣。最後活動大成功！證明台灣的能見度不是一個人撐起來的，而是大家一起，把台灣推向世界舞台。

何志偉(右四)出席「全球青年領袖之路」成果展，強調民間與政府攜手推動外交，大家一起撐起台灣能見度。（圖／何志偉臉書）

何志偉特別提到，此次發表成果的三位青年代表陳奕汝、江翊潔、陳妮妮三位不僅走向世界，更直接走進聯合國與國際會議現場。每一次發言、每一次舉手，都是在替台灣發光。

何志偉強調，國際事務並不遙遠，它就存在於青年們的企劃、紀錄、創作與故事之中。「你們不是在參與國際，而是在形塑台灣的未來長什麼樣子。因為有你們，台灣被看見了。」



更多FTNN新聞網報導

何志偉：推動中醫數位化與國際化 打造2040年15兆產業願景

談城市治理 何志偉：桃園交通被快速成長綁住手腳改革要讓市民真正有感

賴政府推「0–18國家一起養」 何志偉桃園與上千家庭同樂宣講育兒政策

