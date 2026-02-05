民間英雄殞落！11月大搜救犬遭迷暈打死...警方找到時只剩「一包狗肉」

11月大搜救犬遭迷暈打死。圖／翻攝自《揚子晚報》

怎麼可以吃狗狗！中國四川一隻11個月大的民間搜救犬「黑崽」天資聰穎，會游泳、協尋失蹤長者，甚至還會下水幫忙送救生圈與物資，不僅成為搜救隊最好的戰友，也是當地居民眼中的英雄，不料近日突然失蹤，警方追查發現黑崽已被偷狗賊殺害後取肉販賣。

黑崽上廁所後遲遲沒回來

根據中國《揚子晚報》、《極目新聞》等媒體報導，這起冷血的殺狗事件發生於2日，四川成都金堂縣民間搜救隊肖姓隊長到警局報案，表示平常並肩作戰的搜救犬「黑崽」，外出上廁所後遲遲沒有回來。

偷狗賊下毒手！民間英雄竟成一包狗肉

警方調閱附近監視器後發現，一名偷狗賊用藥迷暈「黑崽」，接著裝進袋子內朝頭部狠狠撞擊，確認狗狗已經死亡後，將屍體帶走販賣。

游泳、搜救樣樣精通！隊員喊不捨

肖男得知消息後悲痛表示，「黑崽」原本是隻流浪狗，隊員看著不忍心，因此帶回隊裡飼養，培養默契後發現，「黑崽」不僅聰明又通人性，經過訓練後更是樣樣精通，才11個月大的「黑崽」已經會游泳、下河送救生圈與物資，還會在任務中幫忙隊員看管裝備，過去也曾成功找到失蹤老人。

廣告 廣告

11月大搜救犬遭迷暈打死。圖／翻攝自《揚子晚報》

「原本計畫年後送它繼續訓練，沒想到出了這種事。」肖男感嘆，「黑崽」與隊員間的情誼深厚，如今慘遭毒手，大家都相當不捨。對此，金堂縣公安局趙家派出所回應，表示偷狗賊已經落網，詳細案發過程還在調查釐清當中。

江蘇百聞律師事務所律師陸大偉指出，偷狗賊可能已經觸犯竊盜罪，加上搜救犬為該組織重要且不可或缺的重要搜救力量，也可能涉嫌破壞生產經營罪。

此外，若採取破壞性手段進行竊盜，也可能涉及故意毀壞財物罪，律師研判，根據過往判例，會從中選擇一項罪名「從重處罰」。



回到原文

更多鏡報報導

天價102歲人瑞突娶68歲看護！兒孫醫院搶人「推輪椅狂奔」...真相大逆轉

中國男強姦大嫂出獄報復殺人！逃逸20年落網稱「不是故意的」...最新判決出爐

威力彩衝9.7億！工程師揭100%中獎秘訣 「28注包牌法」這樣買

直擊／酷龍合體了！姜元來冒雨坐輪椅陪具俊曄 大S舊愛周渝民悄現身