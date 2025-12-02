民間融資變相放高利貸！青年盼留條活路 邱議瑩拋高雄百億挺青年基金

記者楊士誼／台北報導

邱議瑩拋出「高雄百億挺青年基金」，預算則採用「信保基金」的概念，由高雄銀行或願意加入挺青年計劃的銀行放款融資、高雄市政府擔任百分百的保證人。市府每年只要編列利息補貼銀行及呆帳準備金即可。（圖／記者楊士誼攝影）

近年來，民間融資公司變合法高利貸錢莊，讓剛出社會的「信用小白」掉落借貸陷阱，因為無法可管，讓深陷學貸 、生活困境的年輕人雪上加霜。民進黨立委邱議瑩今（2）日陪同受害人Kevin現身說法，籲請「給年輕人一條活路走」。邱議瑩也表示，除了同意提案立法，也拋出「高雄百億挺青年基金」政策以解決問題。

受害者Kevin指出，出社會後在一次機緣下，家人需要手術，於是他嘗試跟銀行信貸，銀行卻說信用紀錄不完整，因此難以貸款，往後他也接到民間融資推銷，說可以用機車貸款或各種擔保以協助放款，最後卻陷入慘境，在下班後得跑外送，打三、四份工，花上兩三年才能清償債務。Kevin 說，他借了30萬元，每一期需要還7260元，總共60期。一開始被收取5000元設定費、5%的內扣手續費以及20%代辦費，拿到的帳款不到25萬元，須還的總金額竟高達435,600元，利率36.3%。

Kevin控訴，融資租賃業者長期鑽法律漏洞，不受銀行法、消金法規範，加上政府尚未制定專法，也沒有專責監管機關，導致像他這樣掉落陷阱的人求助無門。融資租賃業者以「先買後付（Buy Now Pay Later, BNPL ）」、商品貸和中古車貸款等方式，透過高手續費、高利息、高違約金，向借款人變相放高利貸。

Kevin指出，根據監察院調查，和潤、中租、裕融三家龍頭就占據市場九成，四年內更向公股銀行以低利借款逾 1300 億，成長近三倍。這些資金再被轉手以遠高於法定上限的利率放貸給社會大眾，甚至出現實際到手 10.5 萬元卻需還近 19 萬元、年利率高達 43% 的荒謬判決案例，這已超越16%法定利率，更高於當鋪 30% 限制。而台灣有超過 5000 家合法的融資租賃公司，融資租賃公司原本是提供中小企業添購設備、資金運用，現在伸向個人借貸市場。出現手機貸、商品貸、勞保貸、甚至連冰箱貸款等「假抵押真貸款」，不用拿出標的物，也不用真的購買商品，只有放款和還款的合約，這份合約甚至拿不到。

Kevin也控訴，放貸金額早超過實際物品價值，放貸利率在各種巧立名目下，也早就超過民法規定的 16% 上限，儼然成為「有牌的地下錢莊」。Kevin 說，他要向社會揭露「合法外衣下的不法行為」，呼籲政府儘速制定「融資租賃專法」，納管借貸流程，金管會、財政部也應該出來管ㄧ管，他強調，「我不是唯一，但希望成為最後一個。」本案不只是個人悲劇，更是制度失能造成的集體傷害，他要求政府能正視融資租賃亂象，讓年輕人不再掉落陷阱，給年輕人ㄧ條活路走。

邱議瑩也表示，由政府編列利息補貼銀行，同時為呆帳損失作準備，這是信保基金的概念，現在的信保基金是針對中小企業紓困，「百億挺青年基金」是針對需要的人提供貸款，是以人為單位的信保基金，為信用小白及生活上急需要的人提供救助，作法上另有說明，高雄有公股銀行高雄銀行就可以帶頭示範作法，更希望可擴及其他銀行，中央地方動起來，一起接住需要的人。

邱議瑩也拋出「百億挺青年計劃」 ，還款制度方面，生活貸款最高10萬，透過無息信用貸款，3年分期償還。創業貸款金額最高為30萬，以無息信用貸款，寬限期1 年，次年起分5年償還。免保人、免抵押、全額市府信用保證。她指出，40歲（含）以下高雄市民可借貸，生活貸款只要寫明資金用途、償還計劃就可，不用保證人，也不用抵押品；創業貸款需填寫創業計劃書，並經專業輔導證明即可。免保人、免抵押。預算則採用「信保基金」的概念，由高雄銀行或願意加入挺青年計劃的銀行放款融資、高雄市政府擔任百分百的保證人。市府每年只要編列利息補貼銀行及呆帳準備金即可。

受害青年Kevin以「先買後付」、商品貸和中古車貸款等方式，透過高手續費、高利息、高違約金，向借款人變相放高利貸。（圖／記者楊士誼攝影）

