民間記錄逾3百筆鯨豚聲音 歷時3年建造聲紋資料庫

像是聊天一般，呼應聲此起彼落，這是飛旋海豚發出的聲音。

而這類似鳥叫聲，來自於真瓶鼻海豚。

喀答聲響，已經被科學家認為與摩斯密碼類似的抹香鯨叫聲，是團隊3年來記錄到最多筆的聲音，透過海上觀察監測，進行鯨豚聲音探詢，團隊隨賞鯨船出海，拖曳錄音設備，共蒐集到359筆水下原始錄音，再篩出269筆可用音檔。

海洋大學電機工程學系兼任助理教授溫在昇指出，「在那個當下，其實我們是一個原始的聲音全部撈上來，再做很多的訊號處理之後，我們把它整理出來。」

這是台灣唯一以東部黑潮海域為核心的聲學資料庫，部分資料已發布於國際科學資料平台，供全球研究者使用。民間團體指出，計畫最挑戰的部分就是紀錄監測的志工，都是自發性參與無給職，他們的廣泛參與，是把鯨豚聲學推向國際研究舞台的關鍵。

海洋志工趙昊雲表示，「第一次聽到抹香鯨的那個喀答咖答的聲音傳進耳朵裡，透過耳機，我會覺得，好像我跟這個自然環境、海洋環境連結變得更深刻。」

花蓮縣福爾摩沙協會理事長廖鴻基說：「幸好，雖然台灣社會並不是那麼的善待海洋，但是海洋善待台灣，留給我們離岸比較遠的抹香鯨。」

計畫主持人廖鴻基表示，台灣東部外海擁有豐富的海洋生態，透過民間多元探查及研究來建立生態資料，希望可為復育鯨豚打下更紮實的基礎，也讓世界更能看見台灣。