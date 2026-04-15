民間辦「政經軍心」情勢推演 聚焦中共對台複合式威脅

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面對中共軍事擴張，升高台海以及印太地區局勢緊張，國軍正投入漢光42號演習兵棋推演，巧的是，同時間也有民間兵推，2026政經軍心情勢推演15日登場。有別於過去兵推大多只針對軍事衝突，這次針對台灣面臨軍事、政治、經濟、心理戰壓力的複合式威脅，邀集國內外學者共同討論對策，前AIT處長司徒文致詞借鏡俄烏戰爭、美伊衝突，示警台灣還沒有做好充分準備。

前AIT處長司徒文表示，「我認為台灣需要做更多準備，以應對未來可能發生的情勢。我也認為台灣的盟友與朋友，包括日本、美國，當然還有南韓以及其他民主國家，應該共同努力。」

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台灣安全研究中心主任劉復國指出，「我們將聚焦於強烈的政治挑戰，這些挑戰不僅來自中國，也與中東戰爭爆發後的國際局勢有關。台灣首先面臨的問題是能源短缺。」

司徒文呼籲民主國家表達對台灣更多的支持，而兵推除了想定中共對台採取結合政治、軍事與經濟手段的灰色地帶脅迫，也納入中東戰事引發能源短缺，台灣面臨能源危機，學者指出，兵推著重中共灰帶應對，聚焦台灣全社會防衛韌性。

中華戰略暨兵棋研究協會理事長黃介正認為，「電廠對於這個儲油設施、對於海運交通、對於民用航空，這些影響這些都是韌性的一部分。所以我覺得這個兵棋推演，很可能會比較偏重在灰區應對。」

國民黨立委陳永康表示，「為我們自己爭取並確保機會，關鍵的解方包括教育，更重要的是訓練、作戰準則、後勤體系、指揮管制系統、快速反應部隊、韌性社會以及法治。」

要提升台灣的戰略自主，前海軍上將、立委陳永康認為，台灣要建構地理資訊系統，並強化態勢感知能力，劉復國強調，兵推核心精神不是應對危機，而是預防危機。

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