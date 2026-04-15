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民間TTX政經兵推登場 聚焦後川普時期全球重組挑戰
（中央社記者游凱翔台北15日電）「2026 TTX政經軍心情勢推演」今天舉行，主辦單位指出，此次以2030年為想定背景，模擬美中全面性戰略競爭及中東衝突等變數下的「後川普時期全球重組」，推演重點在台灣面對中國灰色地帶威脅、封鎖時的政策韌性與應對能力。
由政治大學國際關係研究中心、台灣安全研究中心、亞太政策研究協會等單位共同舉辦的「2026 TTX政經軍心情勢推演」今天至明天舉行，預計明天公布兵推結果。國民黨立委陳永康、中華戰略暨兵棋研究協會理事長黃介正、退役中將田在勱等人出席。
主辦單位指出，此次以2030年為想定背景，透過系統性情境設計與跨領域分析，探討台灣在複合安全壓力下的戰略選項與政策回應。想定設計建立在「後川普時期全球重組」的情境基礎上，假設美中持續處於全面性戰略競爭，並伴隨中東衝突、能源供應鏈震盪與區域安全緊張升高等多重變數。
主辦單位提到，在此架構下，推演進一步設定中國對台採取結合政治、軍事與經濟手段的「灰色地帶脅迫」，並可能逐步升高至封鎖導向行動，以測試台灣的應對能力與政策韌性。
推演目的上，此次突破傳統以軍事衝突為主軸的兵推模式，而是採「政治、經濟、軍事、社會」整合架構，強調跨領域互動與系統性風險分析。推演透過多情境模擬與決策推進機制，檢視在複雜環境下政策選擇的限制條件與連鎖效應，最終目標在於提出具可行性與戰略一致性的政策建議。
主辦單位指出，此次以兩大核心主題為主軸。一為中國對台政治與軍事壓力的持續升高；二為全球經濟結構重組所帶來的長期挑戰。在此基礎下，推演建構多層次情境，並設置11個推演組，針對不同政策領域進行結構化分析與模擬評估，同時要求所有政策建議須符合「可負擔性、問責性與適應性」等實務原則，以確保可操作性。
黃介正會前受訪表示，民間針對台海情勢展開兵棋推演，與軍方正在舉行的漢光電腦兵推演習相輔相成，且兩者並非競爭關係，而是結合政府、民間力量，共同研擬防衛作戰與社會韌性應對方案。
黃介正表示，此次民間兵推側重關鍵基礎設施與社會韌性，涵蓋電廠、海空交通及能源儲備；即使美國、伊朗的戰爭在遠方，也能衝擊台灣，所以特別推演遠程危機對台灣的全社會韌性影響。（編輯：謝佳珍）1150415
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