民防手冊丟垃圾桶是「公主病」？卓榮泰：多多鼓勵國人一起努力

行政院長卓榮泰 圖：林朝億/攝

[Newtalk新聞] 對於內政部長劉世芳稱台灣多地震、天災、是多難國家，稱要把民防手冊丟垃圾桶的人是「公主病、王子病」，行政院長卓榮泰今(25)日則說，民防手冊是讓國人有更好、更高的安全自我意識，他願意從這個方向來為所有的國人一起多多的鼓勵、一起合作。

政府普發「台灣全民安全指引」，確有媒體人稱可以丟到垃圾桶。民進黨立委蘇巧慧昨日質詢劉世芳時表示，這本指引出來，就已經被攻擊成要「宣示作戰」、「要丟回收桶」，這就是不正確的訊息，這跟剛剛說稱，這是一本教台灣人民面對天災、人禍最好的指引不一樣。

劉世芳則說，相信提供錯誤訊息的人，可能不是在台灣出生長大， 因為台灣每年地震、天災，身處多災多難國家，要不要看一下裡面的內容，「提供這樣訊息的人，要不是公主病、王子病，可能是在無塵室長大，無論如何所有台灣人都不是公主王子，先看一下內容，再決定要不要丟到回收桶。」

卓榮泰今日前往立法院備詢時也針對劉世芳「公主病、王子病」形容詞回應說，民防手冊是讓國人有更好的、更高的安全自我安全的意識，也是現在很多國家通用的一種政府期待全民參與國家安全防衛的一種共同的手法。台灣不自外於世界這樣的一個做法。所以所有的內閣同仁跟所有的公務員跟所有的國人，應該一起為國家的安全多做努力，他願意從這個方向來為所有的國人一起多多的鼓勵、一起合作。

