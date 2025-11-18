民防手冊印製配送需6千多萬 國防部：依法公開招標動用二備金

民防手冊《台灣全民安全指引》明起普發，印製與配送作業費用共約需6452萬餘元，(記者林正堃攝)

〔記者黃靖媗／台北報導〕全民國防手冊明起普發，印製與配送作業費用共約需6452萬餘元，印製經費動用第二預備金。國防部今(18日)晚說明，此案依照預算法申請行政院第二預備金，辦理公開招標，決標金額4279萬元，絕無刻意規避立院備查。

國防部表示，9月份發布《台灣全民安全指引》後，深獲各界正面肯定與回響，希望索取或授權印製紙本，同時間捷克、瑞典、芬蘭及愛沙尼亞等國，陸續普發民防手冊，我國努力方向與諸多民主國家一致，亦受國際社會好評與肯定。

國防部說明，另考量部分年長者不習慣上網閱讀，普發紙本可降低數位落差，確保危急時立即發揮作用，因此依政策指導，按預算法申請行政院第二預備金，辦理公開招標，決標金額4279萬元，絕無刻意規避立院備查情事。

國防部強調，以充分準備，應對不可預測的災害風險，可強化對國人生命與財產安全的保障，為長期且必要的公共投資，籲請國人支持。

除4279萬元印製費用之外，相關單位於國防部今日上午記者會說明，中華郵政發放經費初估約180萬元、內政部普發所需金額1988萬餘元，外交部協助將手冊分發至各國駐台機構費用則需約5萬元。

