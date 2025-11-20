民防手冊指「若被侵略政府宣佈投降是假訊息」 李明璇：不投降從來都不是負責任的政府該做的

李明璇今（20日）表示，若我方軍團下達撤離，人民要質疑軍方在散布假訊息？（圖／李明璇提供）

國防部宣布將普發全民國防手冊到全台各家各戶，國民黨前發言人李明璇指出，其中段落寫著「倘若台灣遭受軍事侵略，任何有關國家戰敗或政府宣佈投降的訊息，都是假訊息」，稱其「最好笑」。針對有網友點出這是師法瑞典，痛批該說法就是水準差；李明璇今（20日）表示，若我方軍團下達撤離，人民要質疑軍方在散布假訊息？且綜觀歷史，若秉持永不言敗，後續會有多大的犧牲和損失？「不投降從來都不是一個負責任的政府該做的」。

李明璇近日點出，民防手冊中寫到「倘若台灣遭受軍事侵略，任何有關國家戰敗或政府宣佈投降的訊息，都是假訊息」，這是最好笑的。她酸說「不是投降就代表輸喔！不是舉白旗就代表投降喔！」

廣告 廣告

不過，有網友就點出，民防手冊中該段落，其實是師法瑞典。瑞典的民防手冊內頁，同樣寫著，「如果瑞典遭到其他國家攻擊，我們永遠不會放棄；所有關於抵抗已經停止的消息，都是假的」這也讓網友痛批「中國黨就是充斥這種水準差的爛角色」。

對此，李明璇說，日本二戰戰敗時，天皇玉音放送叫全民放下武器、不再犧牲，按照這本手冊的邏輯，人民是不是要違抗命令、戰到最後一兵一卒？如果我方軍團下達戰術性撤退或撤離的軍令，難道依照賴政府的手冊，我們要質疑軍方被滲透、在散布假訊息嗎？兩軍交戰有勝有負，難道戰敗了還要站在敵人前面說「沒有喔、不是喔，不是舉白旗就代表投降喔！」難道是這樣嗎？

李明璇指出，綜觀歷史，美國的韓戰、越戰，日本的二戰，如果秉持著永不言敗，後續會有多大的犧牲和損失，不投降從來都不是一個負責任的政府該做的，守護人民才是。民進黨政府會不會投降她是不知道，但她知道民進黨絕對不認錯，從大罷免大失敗到現在，仍然繼續一意孤行，只想透過手中的資源繼續分化台灣製造對立，再這樣下去，在面臨真正的戰爭危機之前，台灣就先自己崩壞了。



回到原文

更多鏡報報導

國民黨前發言人稱民防手冊這點「最好笑」 網揪是「師法瑞典」痛批水準差

史上首次！近千萬本「民防手冊」本週起發放 林飛帆：台灣絕不投降

動用二備金逾4千萬普發「全民安全指引」挨轟 國防部曝考量：紙本能避免數位落差