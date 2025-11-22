民防手冊易誤解？蘇一峰揪CPR教學雷區：壓這裡病人會死的

耗資逾4000萬預算的《全民國防手冊》於近期陸續發放到全國各家戶，不過針對裡面的CPR教學，胸腔科醫師蘇一峰表示，圖片容易讓人誤解，已經到肩膀高度的位置，「壓這裡病人會死的！」，並在上面畫一個綠色的按壓位置，供民眾參考。

蘇一峰今（22）日在臉書發文表示，自己收到民防手冊了，看到有圖片讓人誤解，身為醫療人員，對CPR圖建議修改一下。他貼出該頁面稱，圖示的CPR位置標示太高了，在肩膀高度的位置，CPR按壓圖片中的位置，「壓這裡病人會死的！」，隨後重新標了一個綠色圈圈更正按壓位置。

據衛福部「民眾版心肺復甦術參考指引摘要表」內容，成人CPR步驟首先要確認呼吸狀況是没有呼吸或幾乎沒有呼吸，按壓位置在胸部兩乳頭連線中央（胸骨下半段），用力壓5至6公分，快快壓每分鐘100至120次，確保每次按壓後完全回彈，儘量避免中斷，中斷時間不超過10秒。

該摘要提到，若施救者不操作人工呼吸，則持續作胸部按壓；但如果實施人工呼吸，需壓額提下巴暢通呼吸道，吹兩口氣，每口氣1秒鐘，可見胸部起伏，重複30:2之胸部按壓與人工呼吸，直到成人患者開始有動作或有正常呼吸或救護人員到達為止（兒童和嬰兒的心肺復甦術與成人有差異）。另衛福部也有在官方YouTube頻道分享「民眾版CPR+AED教學影片」。

