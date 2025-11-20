民防手冊普發被當垃圾 謝寒冰PO照嘆：預算浪費在「沒好」的事物上？

國防部9月16日推出新版全民國防手冊「當危機來臨時：台灣全民安全指引」，已在昨（19）日起分批發送1100萬本全民安全指引手冊，據悉花費約6447萬餘元，平均每本所需經費約5.86元，引發各界議論。對此，資深媒體人謝寒冰分享民眾拿到手冊後的真實情況。

資深媒體人謝寒冰。（資料照／中天新聞）

全動署物力動員處長沈威志18日在國防部記者會說明，新版全民國防手冊的印製經費，考量普發任務非年度預算計畫且相關經費用罄，依行政院指導，由國防部依預算法第70條，申請第二預備金支應；紙本印製作業由全動署委軍備局生產製造中心，採最低標決標方式辦理公開招標，決標金額為4279萬元。

廣告 廣告

沈威志表示，普發區分印製、運送、發放等3個部分的預算規劃，其中印製費用申請第二預備金支應，平均每本3.89元；運送由中華郵政協助，採專案限制性招標方式，由軍備局生產製造中心協助；發放則是透過內政部民政系統發放，所有預算都依法依規辦理。

全動署物力動員處處長沈威志展示紙本「台灣全民安全指引」。（圖／資料照）

中華郵政公司副處長王世文則表示，運送費用初估180餘萬元。內政部行政區劃科長顏信吉也表示，配合行政院指示調移的相關預算約1988萬餘元，以整個普發的戶數來說，大概每本2元作業費。依決標金額4279萬元，加送運送費初估180萬餘元，以及配合行政院指示調移的相關預算約1988萬餘元，總計為約6447萬餘元。

謝寒冰分享朋友家樓下的廢紙箱內有好幾本安全指引。（圖／謝寒冰臉書）

至於這些「台灣全民安全指引」，已從昨日起進行發送，預計將於明年1月5日前完成全國980餘萬家戶普發，有助強化安全意識與全社會防衛韌性。

謝寒冰今日在臉書發文，並且秀出1張照片，從照片中看到，廢紙箱內出現好幾本安全指引，更提到，朋友家樓下的廢紙箱，預算就該浪費在「沒好」的事物上？

延伸閱讀

不贊同賴清德民調超過五成 謝寒冰：想要翻轉還有一大差距

全球大爆卦/俄烏再爆最大規模空襲！俄羅斯出動430架無人機 烏軍喊：防空系統攔不住！謝寒冰：該重新想想對策…

陸真能追緝沈伯洋？ 謝寒冰曝：目的是對他們這群人發出警訊