民防手冊淪廢紙 他po照嘆：預算該浪費在「沒好」事物？

國防部新版「全民國防手冊」昨（19）日起普發至全國約983萬戶，引發外界討論。對此，資深媒體人謝寒冰今天在臉書發文，上傳1張友人家樓下廢紙箱中出現數本民防手冊的照片，並且質問，預算就該浪費在「沒好」的事物上？

為提升全民面對天災、疫病、極端氣候及敵人侵略等危機挑戰的應變能力，國防部全民防衛動員署已印製「台灣全民安全指引」，並由內政部協調地方政府民政系統自今年11月19日起進行發送，將在明年1月5日前完成全國約980餘萬家戶普發，有助強化安全意識與全社會防衛韌性。

廣告 廣告

內政部表示，依據行政院今年10月23日核定的國防部114年「台灣全民安全指引普發計畫」，本部日前邀集各直轄市、縣市政府溝通協調發送家戶作業，透過各鄉、鎮、市、區公所民政系統包括村里幹事、村里長等人員，將安全指引送達設有戶籍之家戶，以提升全民災害應變知能。

謝寒冰今天在臉書發文，上傳1張廢紙箱中出現數本民防手冊的照片，他除指出，這個廢紙箱是在朋友家樓下，也質疑，預算就該浪費在「沒好」的事物上？

另外，國民黨前發言人李明璇昨天也在臉書發文透露，里長們對於民防手冊相當不滿，抱怨其把基層搞得人仰馬翻。她並直言，真正負責任的政府，是除了強化防備，更要降低風險，而不是利用戰爭兩個字來操作選票，講白了，總統賴清德不是在防大陸，而是在防自己的支持度下降。

【看原文連結】