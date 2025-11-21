民防手冊淪廢紙？謝寒冰po照開嗆引兩派互戰

▲國防部全民防衛動員署出版《當危機來臨時：臺灣全民安全指引》，還有英文版本。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 國防部花費逾6千萬總成本印製、發放的《台灣全民安全指引》日前展開家戶普發作業，遭藍營怒轟印廢物、大撒幣，不過部長顧立雄認為紙本較能避免資訊落差。對此，媒體人謝寒冰昨（20）日揭露，他朋友發現家裡樓下廢紙箱裡就丟著《台灣全民安全指引》，狠酸：「預算就該浪費在『沒好』事物上」。

《台灣全民安全指引》19日起發放，將比照選舉公報，透過各縣市民政系統村里長發送，明年1月5日前完成全台980萬家戶普發，內容主要在確保安全指引資訊準確無差別傳遞給國人，加強社會大眾對威脅認知及防衛意識。

國防部透露，總計印製1100萬本，依據印製、運送、發放等成本合計，總經費約6447萬元，平均每本約5.86元。

針對普發《台灣全民安全指引》，謝寒冰昨發文附上一張圖片是3本在散落在廢紙堆中的《台灣全民安全指引》，他並狠嗆：「朋友家樓下的廢紙箱⋯⋯預算就該浪費在『沒好』的事物上？」

謝寒冰發文一出，有網友反嗆：「世界各國都有民防手冊，各地方政府也都有防災宣導，用在你身上的確很浪費」、「剛剛領到了，我會好好閱讀」、「這是普發的手冊，先進國家都有，個人選擇尊重，而且有線上版可以看，內容還不錯，淺顯易懂，期待收到紙本」、「有些長輩平常很少看手機，裡面的基礎知識其實蠻有用的」等。

不過，也有大批網友紛紛留言表示：「現在誰在看紙本？一堆拉基」、「太過分了，居然連墊泡麵的功能都沒有」、「恐懼行銷加上之前說的絕不投降，製造危機感，為明年選舉鋪路」、「6000多萬的印製費，賣到回收廠，100萬應該有」等。

