民防手冊被徐巧芯電爆！他：六千萬花心酸的

▲藍委徐巧芯揪出《台灣全民安全指引》漏洞。（圖／翻攝自國會頻道）

[NOWnews今日新聞] 國防部花費逾6千萬總成本印製、發放的《台灣全民安全指引》日前展開家戶普發作業，遭藍營怒轟印廢物、大撒幣，藍委徐巧芯更是在質詢時指出諸多問題，包含需要掃描QRCODE下載軟體、註冊帳號，繁瑣過程後才能看到避難點、避難地容納量數據不同等；對此，粉專政客爽今（21）日狠酸，「這樣花六千萬是花心酸的？」

徐巧芯指出，民眾要先掃描QRCODE下載軟體、註冊帳號，才能看到避難點，且比對「警政服務」或「消防防災e點通」兩款APP在立法院周邊的避難容納量，數據卻從645人到1416人不等，差異極大，讓人無所適從，「全國避難處所的盤點並不完整。以立法院周邊為例，許多政府機關皆設有地下室，具備足夠空間作為空襲避難點，卻未被納入政府公布的防災系統」。

廣告 廣告

對此，政客爽今日在臉書發文表示，「笑死，共軍打過來的時候還要掃描QRCODE下載軟體、然後註冊帳號，要不要順便抽個獎？」，他指出，除了繁瑣過程後才能看到避難點外，資料、便民都沒做好，就印刷好要發送給大家，「這樣花六千萬是花心酸的？」

貼文一出，網友們紛紛留言表示，「都已經發紙本了，還要上網查避難所地點，那手冊怎不乾脆用電子檔就好了，不都要上網查」、「所以app還要每天簽到解鎖高級避難點嗎？」、「擔心有數位落差要提供紙本，但是避難點要用數位產品查詢？說好的避免數位落差呢？」、「下載註冊政府APP，還要提供個資！政府部門個資外洩也不是第一次了，誰知道會不會剛註冊完，個資就被賣給詐騙集團了？」、「到時還有網路嗎，下載個刁」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

賴清德挺日「表錯情」？邱毅揭高市盤算：根本沒把台灣放眼𥚃

賴清德吃壽司挺日！謝龍介「2字諧音哏」酸爆：吃沙西米就好

7成民眾挺「鞭刑打詐」！他曝真正原因開嗆：難怪被民意唾棄