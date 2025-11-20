民防手冊遭疑圖利！他看傻「一份不到6元」：根本就是政府凹廠商了吧？

政治中心／黃依婷報導

全民國防手冊經過改版及精修，未來將正式普發，向全國家戶發送，透過民政系統比照選舉公報模式，約9百多萬家戶都能拿到手，卻遭藍營批評6447萬元的總經費是急著消化預算。律師林智群對此看傻直呼「這樣一份不到6元，是要圖利廠商什麼」。

林智群發文，「全民安全指引」總共有36頁，「這樣一份不到6元，是要圖利廠商什麼啦！根本就是政府凹廠商了吧？」，他也擷取當中3頁截圖秀出，認為「光這三頁就很有價值了」，而且一堆老人沒在用手機，難道不給他們紙本嗎？戰爭時手機還有電可以上網嗎？當然是看紙本。

政治工作者周軒也表達看法，拿出來了，自然要受到檢驗，建議可以開設一個「意見討論區」，對於這本手冊不管是內容還是設計有意見的，定期收集，定期回應，全民國防的年代，過去一個口令一個動作的做法，早就不適用了，而這本手冊只是一個開始，隨著社會的改變，世界局勢的變化，這一本手冊的內容也不會永遠適用台灣。

周軒提到，民間已經有很多朋友在做類似的事情了，世界上許多國家也行之有年，台灣處於四戰之地，全民國防是生死攸關的事情，至於有一些在野黨立委討論說印這本手冊，一本5.8元，總共花6500萬很貴，實在是很沒有行情，「你們光一個財劃法就要讓政府明年舉債5600億，還編不出總預算了，講話拜託不要笑死人」。

