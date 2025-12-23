民雄嘉基八福長照學苑動土啟航

(記者廖建智嘉縣報導)

戴德森醫療財團法人將在嘉義縣民雄鄉興建「八福長照學苑」，（23）日上午舉行動土感恩禮拜，在地方長官、社福團體、長照夥伴與社區民眾的共同見證下，象徵全台首座以「挪亞方舟」意象打造的創新型長照園區正式啟航。



八福長照學苑以「方舟」為外觀意象，結合大尺度採光、與綠意庭園設計，象徵生命被守護、被承接。園區延伸法人長照理念，從「身心和療、多元守護、療癒方舟、價值重現、溫心科技、共好激勵、青銀共融、夢想啟航」八大創新服務出發，把長照從單純照顧進化成生活、學習、復能與夢想串連的場域。



八福長照學苑建地約1261坪，總樓板面積1877坪，為地上四層樓建築。內部規劃57房住宿型長照機構，24人日間照護中心、另設有「大齡食堂」(由長者擔任廚師及服務員)，以及運動、藝術等多功能休憩中心和戶外綠廊帶，同時設置多元共融共學空間，讓孩子、青年與長者能在此共融交流。此次工程總經費約5億元，預計2028年完工。



嘉義基督教醫院院長陳煒指出，興建八福長照學苑不只是蓋一棟建築物，而是為已到來的超高齡社會奠定希望的基礎。他強調，之所以命名為長照「學苑」，而非長照「中心」，是因為我們堅信，長照不應只是單純的被照顧，更應該致力於提升長者的生活功能、學習活動及社會參與，讓長者不只住的安心，更活得有尊嚴、有目標。



陳煒表示，八福長照學苑緊鄰雙福醫院，呼應政府長照3.0「醫養結合」概念，嘉基未來將從醫療端挹注復健、失智照護、慢性病管理等專業資源，使長者在醫療與長照間無縫銜接，真正落實全人照護。另外，學苑對面為雙福教會及民雄森林公園，形成完整的照護網路。陳院長還笑說，這裡不只是八福，而是「十二福」園區。



縣長翁章梁表示，八福長照學苑與嘉基醫院系統的結合，為長者提供了更多的安心感。此外，融合宗教信仰的元素對長者的價值重建與心理依賴也具有深遠的意義。他特別感謝戴德森集團在過去對居家照護的無私付出。隨著園區的完工，將為大民雄地區的基礎醫療照護帶來顯著的正面影響，為當地長者的健康與福祉提供更堅實的支持。