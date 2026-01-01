民雄打貓馬拉松1/4登場 警方公布交通疏導與管制措施

2026第二屆民雄打貓馬拉松由嘉義縣民雄鄉運動公園開跑，警方已規劃交通疏導與道路管制措施，確保賽事順利進行與用路人安全。(記者張翔翻攝)

記者張翔／嘉義縣報導

「2026第二屆民雄打貓馬拉松」將於1月4日清晨舉行，為維護路跑活動順利進行及確保參賽選手與用路人安全，嘉義縣警察局民雄分局將於活動期間實施交通疏導及道路管制措施，呼籲民眾提前規劃行程，配合現場員警指揮。

民雄分局表示，本次路跑活動預計於1月4日凌晨5時至下午3時舉行，嘉義縣政府核准管制時段為當日上午4時起至活動結束止。管制範圍涵蓋縣道164線及多條鄉道路段，包括嘉106線、嘉89線、嘉81線、嘉82線、嘉80線、嘉107線、嘉108線、嘉106-2線、嘉77線、嘉78線、嘉79線、嘉76線及縣道166線等，將視活動進行及現場交通狀況，採取彈性人車管制。

另經交通部公路局核准，台1線民雄路段雙向外側車道及慢車道，將於1月4日上午4時30分起至下午2時30分止，於259公里處（民雄之森景觀橋）至260公里500公尺（嘉80）路段實施管制，請用路人多加留意。

民雄分局指出，活動期間將依實際交通狀況彈性調整管制方式，執行公務車輛及管制區內居民出入不受影響。警方也提醒，車輛行經路跑活動周邊路段時，務必減速慢行，並與跑者保持安全距離，以避免發生危險。

民雄分局呼籲，民眾如非必要，活動期間請儘量避開管制路段，或改道行駛，並配合現場交通人員引導，共同維護活動順利進行與用路安全。