民雄老街屋 一樂酒家修復

民雄老街屋「一樂酒家」修復竣工 再現老屋風華。（記者湯朝村翻攝)

記者湯朝村∕嘉義報導

嘉義縣民雄鄉七星藥局第二及第三代藥師吳嘉文與兒子吳至鎧，長年蒐藏老物件，並翻修藥局重塑空間，留下地方六十餘年的醫藥記憶；二０一四年吳嘉文一家買下閒置多年的日本時代木造老屋「一樂酒家」，獲文化部計畫支持進行修復工程，三日上午舉行竣工典禮，再現老屋風華。

竣工典禮中，播放「一樂酒家修復工程」紀錄片，邀請入圍台北電影獎的導演趙若彤進行映後座談，還有阮劇團、裝咖人等團體演出；一樂酒家經營者後代陳宛誼編寫的主題劇「新娘相」，帶領與會來賓進入酒家文化的歷史情境。

吳嘉文兒子吳至鎧說，一樂酒家興建於日治時期末期，過去全盛時期，民雄至少有九間酒家，一樂酒家是規模較大的一間，如今是民雄現存唯一的酒家建築；一樂酒家建築採雙層街屋形式，屋架罕見地同時混合「西式桁架」與「閩南式穿斗式構架」，牆面可見竹片與五節芒並用的「編竹夾泥牆」，窗戶更集合無雙窗、旋轉外推窗、橫拉窗、鐵窗花等多種形式，充分展現台日文化交融的歷史軌跡。

吳至鎧指出，修復過程中，匠師以檜木、退役木電線桿等材料修補與抽換腐朽的構件，並盡可能保留原始細節，包括木製雕刻扶手、檜木葉片風扇、扁平長方體絕緣礙子等，讓老屋痕跡在當代重現。

吳至鎧表示，一樂酒家將以打貓街產業記憶展示空間為主軸重新啟動，結合先前已進駐的打貓街坊文化協會、中正大學重構大學路計畫，打造述說地方文史的實驗基地。