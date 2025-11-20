民雄航太說明會台北場 翁章梁力邀廠商進駐

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】國家中山科學研究院今（20）日於台北舉辦「民雄航太暨無人機產業園區發展規劃說明會」，邀集國發會、經濟部、中科院及產官學研代表與潛在投資廠商齊聚一堂，這次為第二場全國系列說明會，嘉義縣長翁章梁出席力邀廠商進駐。

翁章梁致詞中表示，嘉義縣早在行政院「無人載具產業發展統籌型計畫」通過前，就率先完成「研發、製造、驗證三大場域」的整體規劃，產業布局已從「地方起步」走向「國家推動」，未來將持續以亞創中心與民雄航太園區為雙核心，促成台灣最完整的無人機產業聚落。

翁章梁指出，亞洲無人機AI創新應用研發中心（亞創中心）自111年啟用以來，已聚集近五十家國內外企業與研究單位進駐，累計34國代表團到訪，成為台灣無人機的國際櫥窗，為擴大研發量能，行政院已將「亞創一、二館空間改造計畫」納入統籌型計畫，預計115年啟動。

民雄航太暨無人機產業園區將定位為全國無人機製造重鎮，園區東側為中科院園區，預計明年3月啟用；西側將作為提供無人機廠商進駐的產業園區，規劃20.53公頃、投資68.59億元，預計明年動工、117年完工，可容納逾百家廠商進駐、創造1,200個就業機會，年產值上看80億。

翁章梁說，透過東、西兩側園區相輔相成，可達到「軍轉民、民通軍」的軍民通用核心供應鏈，推動國產無人機量產化。

翁章梁強調，行政院10月通過「無人載具產業發展統籌型計畫」，未來包含十萬架無人機採購目標，將帶動國產化與供應鏈整合，凸顯嘉義設置製造基地的重要戰略地位。

「只有同時具備研發、製造與驗證能力，台灣才能在全球非紅供應鏈中站穩腳步！」翁章梁說，希望儘快完成基地建設，進而讓全台無人機業者群聚，群聚的好處就是方便協調資源，且台灣無人機量能非常強，相關製造業、AI資通訊興盛，一定可以滿足國際需求。

