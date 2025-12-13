民雄花海結合火車美景引人潮 千人拔蘿蔔享田園樂趣

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者邱嘉琪/嘉義報導】嘉義縣民雄鄉文隆陸橋下花海再次盛開，鄉公所13日上午舉辦「民雄花海與火車相遇･蹦出一場愛的火花」主題活動，展示花海心心相印裝置藝術與嘉義鐵孩子鐵雕藝術，並於花海旁開放千人拔蘿蔔，一早就吸引眾多民眾前往賞花打卡，並熱情體驗現場拔蘿蔔的田園趣味。

花海心心相印裝置藝術。(圖／記者邱嘉琪攝)

民雄農工旁超商嘉大門市後方至文隆村陸橋下的花海專區花朵盛開，心心相印裝置藝術與嘉義鐵孩子鐵雕妝點加分，花海旁時不時的火車經過，讓民眾還可以捕捉到花海與火車相遇的畫面，成為嘉義在地最近很夯的花海打卡景點。

民雄花海與火車限定景緻。(圖／記者邱嘉琪攝)

民雄鄉公所今日上午舉辦花海活動，花海內裝置藝術完成展示，及民雄國中管樂團演出，並配合土地環境保護政策，在景觀花海專區旁，特別栽作符合季節的白蘿蔔，並邀請大家一起免費拔，體驗鄉村樂趣。鄉長林于玲、議員簡嘉億、鄉代會主席涂文生等來賓也到場，發放限量小風車和加薦袋仔，與大小朋友同樂。

鄉長林于玲與貴賓們發放限量加薦袋仔，拿到的民眾用來裝蘿蔔。(圖／記者邱嘉琪攝)

林于玲表示，花海專區佔地3公頃，12初開始陸續綻放，即日起至12月底是賞花期，花區放置裝置藝術增添景緻，同時花海旁又有火車會經過，是此地限定景觀，歡迎民眾把握機會前來打卡賞花；而今早的拔蘿蔔民眾響應熱烈，為活動帶來滿滿熱情與活力。