民雄菁埔社區治安會議登場 警方強化防詐、交通與反毒宣導

民雄分局於菁埔社區活動中心召開社區治安會議，警方、地方民代與村民齊聚一堂，透過防詐騙、交通安全及犯罪預防宣導，攜手打造安全、安心的生活環境。(記者張翔翻攝)

記者張翔／嘉義縣報導

為強化社區治安與居民安全意識，嘉義縣警察局民雄分局菁埔派出所日前於民雄鄉菁埔社區活動中心召開115年第1季社區治安會議，由副分局長林乙皓、菁埔所所長鄭一信及菁埔村村長何清鑫共同主持。會議並邀請民雄鄉公所民政課長黃順輝、嘉義縣議會多位議員，以及嘉義地方檢察署檢察事務官黃煌民等人蒞臨指導，與地方居民面對面交流。

會議一開始，與會來賓即針對夜間用路安全進行提醒，呼籲村民騎乘腳踏車、電動輔助車輛或電動代步工具時，應於車輛後方加裝警示標誌或反光設備，並建議外出穿著黃色、綠色或白色等高能見度服裝，提升可見性，降低交通事故發生風險。

廣告 廣告

警方在會中也針對近期常見詐騙手法加強宣導，警方指出，詐騙集團常利用已掌握的部分個資，假冒親友、檢警人員，或以「猜猜我是誰」等話術博取信任，進而要求交付提款卡或帳戶資料。警方強調，司法機關絕不會透過電話或視訊方式辦案，近期更出現利用AI合成影像假冒警察的詐騙手法，民眾務必多方查證。

此外，警方也分享多起「家庭代工」詐騙案例，指出不少民眾在社群平台看到代工廣告後，遭對方要求寄送提款卡或提供帳戶資料。警方指出，凡是要求提供金融資料的代工工作幾乎皆為詐騙，一旦配合，不僅可能淪為被害人，亦可能因帳戶遭不法利用而衍生刑責，後果相當嚴重。

在交通安全宣導方面，警方再次提醒機車騎士務必配戴安全帽，並遵守兩段式左轉規定。警方表示，統計顯示多起交通事故因未戴安全帽導致頭部重創、傷勢加重；加上冬季日照時間縮短，清晨與傍晚能見度不佳，民眾外出時更應提高警覺。警方建議行人與騎士可配戴反光臂帶、反光背心等配件，讓用路人能及早察覺目標，並呼籲駕駛人行經路口務必減速慢行，確實做到「慢、看、停」。

在毒品防制部分，警方亦提醒新興毒品對社區與青少年的危害，呼籲家長多留意孩子的交友情況與生活作息，若發現行為異常、精神恍惚或作息改變，應及早關心並尋求相關協助，避免誤入毒品陷阱。

警方表示，本次會議透過實際案例說明與生活化宣導方式，讓村民更容易理解並記住防詐、防事故與自我保護重點。最後也呼籲民眾，面對任何可疑情況務必保持冷靜，多一分查證、少一分風險，並將相關安全觀念分享給家中長輩與鄰里朋友，共同落實「守望相助、平安同行」的社區安全目標。