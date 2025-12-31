民雄警分局辦理社區治安會議 提升防詐、防毒與交通安全意識

新港分駐所於大潭村社區活動中心辦理社區治安會議，透過面對面宣導與交流，凝聚警民共識，共同提升社區安全防護意識。(記者張翔翻攝)

記者張翔／嘉義縣報導

嘉義縣警察局民雄分局新港分駐日前於大潭村社區活動中心舉辦114年第4季社區治安會議，吸引多位村民及地方民意代表踴躍參與，警方透過面對面宣導及實際案例分享，針對防詐騙、毒品防制及交通安全等議題進行說明，期盼凝聚警民力量，共同提升社區整體安全防護能量。

因應近期詐騙集團常假借「政府補助」、「現金補發」等名義散布不實訊息，警方提醒民眾切勿輕信網路或社群平台流傳的不明連結與訊息。警方指出，詐騙集團常誘導民眾操作金融帳戶或提供個人資料，若對相關資訊有所疑慮，應先向村長、村內幹事或相關公部門查證，避免誤入詐騙陷阱。

警方也呼籲與會民眾，將防詐觀念主動分享給社區中較少接觸網路資訊的長者，避免成為詐騙集團鎖定對象。會中分享近期案例，一名年長婦人誤信「代收包裹可獲報酬」說法，未察覺已遭詐騙集團利用成為車手，甚至一度與家人失聯，所幸最終平安尋獲。警方提醒，社區成員若發現親友行為異常，應及早關心並通報協助。

警方指出，凡標榜保證獲利的投資或股票群組，幾乎皆為常見詐騙手法；隨著網路與社群媒體普及，青少年族群亦須留意視訊交友、裸聊勒索等新型態詐騙，只要涉及金錢或個人資料，皆應提高警覺。警方並宣導防詐原則「一聽、二掛、三查證」，提醒民眾接獲可疑來電或訊息時，應先完整掛斷電話，再自行撥打165反詐騙專線或110查證。

警方與民眾熱絡互動交流，傾聽社區意見，強化警民合作關係，攜手守護地方治安。(記者張翔翻攝)

在毒品防制方面，警方說明第二級毒品「依托咪酯」，俗稱「喪屍煙彈」，多以電子煙彈形式出現，外觀與一般電子煙相似，隱蔽性高，施用後恐造成意識混亂與行為失控，對身心健康及公共安全危害甚鉅，呼籲民眾發現可疑情事應即時通報。

交通安全宣導部分，警方針對轄區事故路段及過往重大事故進行說明，提醒用路人遵守「慢、看、停」原則，機車騎士配戴安全帽，嚴禁酒駕及毒駕，並提醒行人與長者於清晨或夜間外出時穿著亮色衣物或配戴反光配件，以降低事故風險。警方表示，社區安全有賴警民共同努力，透過資訊共享與相互關懷，持續打造安心、安全的生活環境。