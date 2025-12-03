民雄警攜手社區提升冬季安全與防詐意識

民雄分局柳溝派出所於溪口鄉疊溪村召開社區治安會議，警方與地方代表共同關注地方治安與安全議題。(記者張翔翻攝)

記者張翔／嘉義縣報導

嘉義縣警察局民雄分局柳溝派出所日前在溪口鄉疊溪村舉辦第 4 季社區治安會議，由所長龔晉夫與疊溪村長劉慶維共同主持，並邀請多位嘉義縣議員及代表蒞臨指導，共同關注地方安全議題。

會議中關於交通安全方面，警方針對轄內易肇事路段提出警示，並呼籲行人務必走行穿線，駕駛人遇停讓標誌須先停再行，亦須留意大型車內輪差死角，建議民眾於夜間、清晨及黃昏行經產業道路時減速慢行，並穿著亮色或反光衣物以提升能見度。

警方揭露近期詐騙新手法，強調切勿將金融卡、提款卡、信用卡、健保卡或身分證寄給陌生人，詐騙集團常以「信用審核」、「代領補助」為由詐取卡片，若寄出不僅財產恐遭盜領，還可能成為共犯。因應政府「普發一萬元」，詐騙集團也以「代領補助＋高收益投資」誘騙長者及不熟悉金融作業者，已有民眾誤信「補助金翻利十倍」而受害，呼籲民眾領取補助務必依官方流程，任何要求寄卡、提供金融資料或轉帳的訊息皆須提高警覺，可撥打 165 查證。

針對婦幼安全方面，社會局講師提醒家暴型態已擴及精神控制、言語辱罵、性勒索與經濟剝削，並指出網路裸聊與不雅影像勒索已成青少年新興風險，家長應密切留意孩子上網情況，避免遭受欺騙或威脅。如遇疑似家暴或勒索事件，可撥打 113 或 110 求助，警方亦能協助申請保護令與安全安置。

南華大學趙家民教授分享社區營造與安全網絡建立的重要性，強調社區治安不僅依賴警力，更需居民與社政單位共同投入，透過巡守隊、社區合作與資源整合，打造全年皆具守護力的「四季安心生活圈」。

民雄分局表示，將持續與社區、社政與學界攜手合作，以教育與預防為核心，打造更安全、和諧且宜居的生活環境。