民雄警深入新港月眉村辦治安會議 攜手社區強化安全防護

民雄分局月眉派出所舉辦第4季社區治安會議，警民齊聚一堂，共同關注防詐、毒品與交通安全等議題。(記者張翔翻攝)

記者張翔／嘉義縣報導

嘉義縣警察局民雄分局月眉派出所日前在新港鄉月眉村舉辦第4季社區治安會議，由副所長余尚叡與月眉村長林明泰共同主持，新港鄉鄉長葉孟龍、嘉義縣議員黃啟豪、陳文忠及鄉民代表江筱芃等人均到場關心指導，會議涵蓋防詐騙、毒品新興趨勢及交通管理等面向，強化民眾安全意識與自我保護能力。

會議中多位民意代表肯定轄區巡守隊的長期付出，強調「警力有限、民力無窮」，唯有警民合作，才能共同打造更安全的生活環境，與會代表也肯定警方近期在打擊毒品、查緝詐騙與交通執法方面的成果，交通違規件數與事故數據均呈下降趨勢，顯示警民攜手合作的效益正逐步浮現。

警方向居民講解最新詐騙手法，提醒提高警覺並善用165反詐資源。(記者張翔翻攝)

在防詐騙宣導方面，警方指出，中壯年族群仍為詐騙高風險對象，尤其常透過手機與3C設備遭受侵害，因此提升科技識讀能力至關重要。警方同時針對近期詐騙態樣，提醒民眾詐團常利用交友軟體或通訊軟體取得信任後，以投資、急需用錢等理由詐財；亦常冒充親友，以「猜猜我是誰」話術行騙，或偽冒健保署、醫療院所，以「健保卡遭盜刷」為由要求提供金融資料。警方再次強調，政府機關絕不會要求匯款、ATM操作或提供存摺金融卡資訊，遇疑應立即撥打165查證。

毒品防制部分，警方特別提醒，新興毒品風險日增，尤其「依托咪酯」已列為第二級毒品，常被不法分子混入電子煙油，以「喪屍煙彈」為名販售，青少年更容易因好奇而誤用。毒品使用後可能出現意識混亂、倒地、肌肉痙攣等症狀，嚴重者恐因呼吸抑制危及生命。警方呼籲家長留意家中成員是否持有來源不明煙油或出現異常反應，並及早通報，同時提醒民眾，新制毒駕規定已全面上路，拒檢或檢出毒品皆將面臨高額罰鍰與吊銷駕照，切勿心存僥倖。

在交通安全方面，警方檢討近期交通事故發生原因，發現主因多為疲勞駕駛、未注意車前狀況及未依規定禮讓行人，警方呼籲駕駛行經行人穿越道時務必遵守「慢、看、停」原則，行人穿越道路亦應注意兩側來車，雙方共同注意才能有效避免事故。

會議內容從防詐、毒品、交通到社區合作皆全面提升居民安全意識，最後並安排有獎徵答，現場互動熱烈，許多居民表示收穫豐富實用的新知，充分展現警民攜手守護社區安全的凝聚力與共同決心。