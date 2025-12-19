民雄警深入社區宣導防詐與交通安全 打造高齡友善治安防護網

民興派出所所長謝育璋（中）與山中村村長鄭永欽（右）共同主持社區治安會議，議員及地方民代踴躍出席，展現對基層治安的重視。(記者張翔翻攝)

記者張翔／嘉義縣報導

嘉義縣警察局民雄分局民興派出所17日晚間在民雄鄉山中村社區活動中心召開社區治安會議，由民興派出所所長謝育璋與山中村村長鄭永欽共同主持，多位議員及地方民代到場參與。

警方表示，社區治安會議並非單向宣導，而是透過面對面交流，讓防詐與安全觀念從居民自身出發，延伸至家庭與整個社區，逐步形成彼此提醒、共同防範的安全防護網。尤其在詐騙防制方面，中高齡族群仍屬高風險對象，隨著智慧型手機及通訊軟體普及，詐騙集團常利用科技落差設下陷阱，亟需持續強化識詐能力。

會中，偵查隊以貼近日常生活的方式，運用台語搭配詼諧案例，向居民說明近期常見的新型詐騙手法，讓長輩能夠「一聽就懂、馬上辨識」。警方強調，只要電話或訊息內容一提到「錢」，就應立即提高警覺，並牢記「一聽、二掛、三求證」的防詐原則。

偵查人員指出，過去常見的「猜猜我是誰」詐騙，多半僅靠聲音模仿或哭腔博取同情，如今已結合AI語音技術，聲音更加逼真，讓被害人更容易在慌亂中受騙。此外，詐騙集團常以「這件事不能跟任何人說」作為關鍵話術，刻意切斷被害人與家人或警方的聯繫，這正是重要的詐騙警訊。

因應近期天氣轉冷，警方也提醒民眾飲用補酒或暖身飲品後，務必遵守「酒後不開車」原則，如有飲酒情形，應請代駕、親友接送或搭乘大眾運輸工具。警方並說明，現行法規已針對「毒駕」加重處罰，只要經檢測發現毒品反應，或拒絕檢測，均可能面臨高額罰鍰、吊銷駕照，甚至須負刑事責任，警方已全面強化路檢與檢測設備，提醒民眾切勿心存僥倖。

在交通安全宣導方面，警方針對轄內事故熱點路段進行說明，並分析事故發生時段，指出清晨與傍晚為事故高峰，呼籲民眾晨間或午後外出時，除遵守交通規則外，應穿著亮色衣物，並配戴反光配件或閃光警示裝置，提高用路可見度，以降低事故風險。

會議最後安排有獎徵答活動，現場氣氛熱絡，居民踴躍參與，紛紛表示透過實際案例與互動方式，學到許多過去未曾注意的安全知識。警方也表示，透過貼近生活、易於理解的宣導方式，能讓平時較少接觸新資訊的長輩，將正確觀念帶回家庭，進一步在村內形成互相提醒的良性循環。

民雄分局強調，未來將持續結合社區力量與跨單位合作，從預防、教育到即時協助多管齊下，與居民攜手打造更安全、安心且宜居的生活環境。