民雄農工寒冬送暖 師生陪伴若竹兒傳遞關懷

民雄農工師生今早前往若竹兒教育基金會寒冬送暖。(圖／記者邱嘉琪攝)

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者邱嘉琪／嘉義報導】民雄農工師生寒冬送暖，21日前往若竹兒教育基金會，陪伴 50 位院生共度溫馨上午，透過手作、互動遊戲與表演活動傳遞關懷，同時捐贈新臺幣 2 萬元及愛心物資，以實際行動支持基金會日常照護工作，並落實服務學習與反毒教育理念。

帶隊的李素菁老師表示，此次服務行動歷經一年等待才成行，原訂於去年暑假前往若竹兒基金會，但因學生畢業、社團成員更替，加上學校承辦 114 學年度全國高級中等學校學生農業類技藝競賽等因素，行程一度延後，服務社也面臨暫停危機，所幸在師生共同努力下，新學年社團順利運作，終於在今年寒冬實現。

學生精心規劃手作課程與若竹兒互動。(圖／記者邱嘉琪攝)

活動當天，學生精心規劃手作課程、趣味互動遊戲與舞蹈表演，陪伴院生在歡笑中交流，學生以真誠互動拉近彼此距離，讓服務不流於形式，而是透過實際陪伴建立溫暖連結。

除陪伴活動外，師生也捐贈 2 萬元及生活物資，實質支援基金會日常照護。若竹兒教育基金會長期投入心智障礙者的啟智教育與生活能力培養，透過課程與陪伴，協助院生維持尊嚴與自主生活能力。

若竹兒教育基金會董事長林朋輝(左)與民雄農工校長洪芳芷(右)合影。(圖／記者邱嘉琪攝)

李素菁指出，學生在服務過程中學習責任、承諾與同理心，也透過實際行動理解社會規範與遠離毒品的重要性，讓反毒教育不再只是口號，而是內化於生活經驗中。

校長洪芳芷說，這次寒冬送暖行動不僅是關懷弱勢的具體實踐，更是一堂深刻的生命教育課程，透過服務學習，學生學會付出與社會責任，真正落實讓教育價值走出課堂。