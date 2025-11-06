民雄農工旁4車連環追撞 「接龍」畫面曝

民雄文隆村傍晚發生連環車禍。(記者王善嬿攝)

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣民雄鄉文隆村、近民雄農工校區，今天傍晚5點多4部車連環撞，1名駕駛卡在車內，救護人員協助脫困，但他自稱不需送醫。

傍晚5點多交通尖峰時段，民雄文隆村鴨母坔近民雄農工路段3部轎車追撞1部廂型車，一度車多壅塞。

被撞駕駛說，當時剛停等紅燈通過路口，就被後面車子撞上，一部撞一部，事故原因交由警方調查，幸好都沒人受傷。

4部車發生連環車禍。(記者王善嬿攝)

