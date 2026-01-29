民雄農工汽車修護與噴漆獲金手獎

全國學生工業類技藝競賽中，國立民雄農工汽車科再度傳來捷報。黃聖堯同學榮獲汽車修護第二名，劉宗威則在汽車噴漆項目奪得金手獎第三名。兩位同學以不同的學習歷程，展現了技職教育的深厚底蘊與「校家師生共育」的精神，為民雄農工再添榮耀。

聖堯在國中時，參加技藝競賽拿到第一名，一進民雄農工他就立下要參加競賽的目標。因此參加全國學生專題創作競賽創意組，榮獲第一名，就展現創意與技術結合的能力。高三參加全國工科技藝競賽，聖堯說，學到最多的其實是抗壓性。遇到挫敗、碰到像電工電子配線那種只有基礎能力的項目，有很多元件不懂、進階專業知識與機密技術都不夠，透過持續請教老師、上網自學、向學長與參賽的戰友請益，把自己的不足一點一點的補起來。宗威回想訓練心路歷程，老師的指導與鼓勵及陪伴、同儕的加油或酸語、在業界服務學長的指點、與友校模擬賽及交流、國瑞汽車捐的板件、漆料廠商捐?的塗料及耗材，造就取得金手獎佳績，從來就不是一蹴可幾。

洪芳芷校長表示:「秉持技職教育的初心，始終相信每個孩子都有適性發光的場域，結合業師、導師與家長的陪伴，讓學生在技術練習的過程中逐步找到自己的節奏與自信。學校重視適性揚才，鼓勵學生根據興趣與天賦選擇方向，並把每一次比賽訓練視為真實職場的模擬現場；從黃聖堯專注修車、劉宗威自律投入噴漆的故事，以適性發展為核心，讓孩子的期待與目標被看見、被培養、被肯定。