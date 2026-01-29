民雄農工汽車科全國技藝競賽 勇奪2、3名為校爭光

記者黃音文／嘉義報導

114學年度全國學生工業類技藝競賽中，國立民雄農工汽車科再度傳來捷報。高三學生黃聖堯榮獲汽車修護第2名，劉宗威則在汽車噴漆項目奪得金手獎第3名。兩位同學以不同的學習歷程，展現了技職教育的深厚底蘊與「校家師生共育」的精神，為民雄農工再添榮耀。民雄農工校長洪芳芷今（29）日特別表揚兩位獲得金手獎同學及主任柯東佑、指導老師廖庭堅為校爭光。

民雄農工表示，黃聖堯榮獲114學年度全國學生工業類技藝競賽汽車修護金手獎第2名，黃聖堯的爸爸從事汽車修護廠，因此對於汽車修護備感興趣，在北港國中技藝班就讀時，參加技藝競賽拿到第1名，當時老師建議他升讀他校，但家長為了能縮短通勤時間、也評估在民雄農工他能更有機會投入競賽，鼓勵聖堯選擇民雄農工。

帶著這份期待，一進高職他就立下要參加競賽的目標。因此參加全國學生專題創作競賽創意組，榮獲第1名，就展現創意與技術結合的能力。高三準備參加全國工科技藝競賽的訓練過程裡，黃聖堯說，學到最多的其實是抗壓性。「當拿到第2名那刻，第一個想到的是爸爸」。沒有他一路的陪伴與堅持，我可能撐不到最後，金手獎頒獎時，眼淚差點掉下來，我還不敢相信自己做得到。

劉宗威榮獲114學年度全國學生工業類技藝競賽汽車汽車噴漆金手獎第3名，從國小三年級就愛打棒球，一路讀體育班到國中畢業。高中升學時，父母希望他學一技之長，放下了成為棒球運動員的執念。因自己不清楚2B3C成績落點，應父親的要求就近入學選填就讀國立民雄農工汽車科。劉宗威又找回過去的運動習慣，自主跑步、肌耐力訓練，用球隊式的訓練思維要求自律。

劉宗威說，我告訴自己，每天都要學一個新東西。高二南區分科賽只拿佳作，加上爸爸罹癌過世，本想去打工分擔家計，一度也想著放棄參賽。但科主任鼓勵他不要浪費之前累積的底子，主任說經濟問題可以再想辦法解決。後來劉宗威加入校內工讀生計畫，把校外打工時間留給比賽準備。從不自信到被肯定才相信夢想得獎那時，劉宗威還在自我否認：「我真的有這麼好嗎？」但賽後周遭人的肯定、甚至平時嚴厲的導師也給予大大讚美時，才讓他慢慢相信自己真的很棒。

洪芳芷表示，民雄農工秉持技職教育的初心，始終相信每個孩子都有適性發光的場域。學校有專業優秀的教師，結合業師、導師與家長的陪伴，讓學生在技術練習的過程中逐步找到自己的節奏與自信。學校重視適性揚才，鼓勵學生根據興趣與天賦選擇方向，並把每一次比賽訓練視為真實職場的模擬現場。

洪芳芷說，從黃聖堯專注修車、劉宗威自律投入噴漆的故事，我看到民雄農工以適性發展為核心，讓孩子的期待與目標被看見、被培養、被肯定。未來也會持續提供多元資源與溫暖陪伴，讓每位學生都能在技職舞台展現最閃亮的一面。

民雄農工校長洪芳芷(左3)表揚全國技藝競賽第2名黃聖堯(右3)、第3名劉宗威(左2)。(記者黃音文攝)