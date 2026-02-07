民雄鄉公所辦新春揮毫 書法名家攜手學子迎新年

民雄鄉公所今日在保生大帝廟前廣場舉辦揮毫迎春活動。(圖／民雄鄉公所提供)

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者邱嘉琪/嘉義報導】農曆新年將至，為營造溫馨喜氣的年節氛圍並推廣書法藝術，民雄鄉公所7日上午9時至11時，在保生大帝廟前廣場舉辦「2026駿馬奔騰迎新春，妙筆生花寫春聯」丙午年新春揮毫活動，邀請書法名家、在地學子及返鄉青年齊聚廟埕揮毫，免費致贈春聯，現場年味十足、氣氛熱絡。

在地國中小學生及旅外學子一同參與揮毫。(圖／民雄鄉公所提供)

活動由民雄鄉公所主辦，民雄鄉立圖書館及民雄國民小學承辦，並結合民雄文教基金會、民雄保生大帝廟管理委員會及民雄國民小學家長會共同協辦。其中特別邀請雲嘉南地區書法名家黃枝文、吳嘉文及吳滿老師共襄盛舉，並由蔡明昇校長率領在地國中小學生及旅外學子一同參與，在書法家親自引領下書寫春聯與春條，展現書法文化的世代傳承與在地情感的凝聚。

廣告 廣告

親子體驗春節掛飾DIY。(圖／民雄鄉公所提供)

且現場準備200幅春聯免費送民眾，還規劃親子春節掛飾DIY體驗，大小朋友共同參與互動，感受傳統年節文化的溫馨與樂趣。

民眾索取書法家春聯墨寶。(圖／民雄鄉公所提供)

民雄鄉長林于玲表示，農曆春節是民間最重要的傳統節慶，透過在廟宇場域舉辦新春揮毫活動，不僅能讓書法藝術走入民眾日常生活，也促進鄰里間的互動交流；同時藉由書法家帶領年輕學子共同揮毫，讓文化扎根，也做到世代傳承。林于玲除預祝鄉親春節愉快外，也相約明年再回到廟埕，一起揮毫寫春聯、迎新年。