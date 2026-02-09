民雄鄉長攜手華山 送愛到家關懷孤老

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者邱嘉琪／嘉義報導】農曆春節將近，為關懷轄內獨居長輩，民雄鄉鄉長林于玲9日與華山基金會志工一同前往民雄鄉，探視83歲獨居長者許阿公，並親手送上年菜與春節祝福，讓長輩在歲末寒冬中感受來自社會的溫暖關懷。

華山基金會指出，許阿公未婚且無子女，在兄長相繼離世後，長期獨自生活、鮮少與外界往來，該會自民國99年介入服務後，定期提供關懷訪視、年節關懷、物資協助及促進社會參與等到宅服務，逐步陪伴許阿公走出封閉孤寂的生活，重拾與人互動的信心。

華山基金會送年菜關懷孤老，民雄鄉長林于玲同行獻溫暖 。(圖／民雄鄉公所提供)

民雄鄉鄉長林于玲長期協助華山基金會在地服務，在得知許阿公的情況後，今日特別與華山基金會站長鄭雅純、社會課員張芸禎一起到長輩家中送年菜，縣議員簡嘉億、民雄商圈理事長許勝昌及民雄各愛心店家也同行表達關懷。

林于玲表示，華山基金會多年來持續辦理送年菜關懷行動，是一項深具意義的在地服務，嘉義縣老年人口比例居全台之冠，許多長輩因家庭結構改變而獨居，她感謝華山基金會長期投入社區照顧，也期盼更多鄉親一同響應愛心行動，讓弱勢長輩都能安心、溫暖過好年。

民雄鄉長林于玲與同行人員一同幫忙長輩貼好春聯。(圖／民雄鄉公所提供)

華山基金會秉持「結合本鄉本土愛心，照顧本鄉本土老人」的理念，長期免費服務失依、失能、失智等三失長輩，提供關懷訪視、物資協助、代辦庶務等到宅服務，成為許多孤老的重要依靠。

目前華山基金會正推動「愛老人 愛團圓」公益活動，邀請社會大眾有錢出錢、有力出力，共同支持送年菜及到宅服務計畫，攜手守護在地孤老，讓更多長輩在春節期間不再孤單。