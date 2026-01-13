民雄鄉長 綠挑戰藍唯一據點

嘉義縣民雄鄉人口數居全縣之冠，具政治指標意義，本屆鄉長選舉多達4人競逐，最後由國民黨籍林于玲勝出，成功翻轉綠地，且是全縣18鄉鎮中唯一國民黨執政的鄉鎮，也是民雄鄉首位女鄉長，目前綠營已確定由鄉民代表陳琮貽挑戰尋求連任的林于玲，鄉長之戰藍綠對決提前開打。

民雄鄉人口近7萬人，有中正大學、吳鳳大學等大專校院，目前正興建全縣第1座社宅，又有航太園區等建設推動中，加上嘉義市帶來的邊際效應，流動人口多，選民都會化程度高，讓民雄鄉具政治戰略地位，一向是藍綠兵家必爭之地，多年來國民黨、民進黨、無黨籍鄉長輪流執政，顯示民雄鄉多數選民選人不選黨。

本屆民雄鄉長由民進黨黃芳蘭、國民黨林于玲、無黨籍黃嘉寬和許能通4搶1，儘管只有黃芳蘭、林于玲獲政黨提名，但黃嘉寬曾是民進黨議員，獲泛綠系統支持，無黨籍許能通的支持者則以泛藍支持者居多，4人基本盤互有重疊，在棄保效應下，最終回歸藍綠對抗。

有4屆議員資歷的林于玲深耕地方多年，因服務不分藍綠，派系色彩不鮮明，即使遭許能通分票，最後仍以43.27％得票率勝出，贏過嘉義縣長翁章梁、前立委陳明文、立委蔡易餘所屬「國嘉隊」力挺的黃芳蘭。

今年五合一選舉，綠營由陳明文操盤主導，據聞推派陳琮貽前已徵詢過多人，最後與有企圖心的陳琮貽一拍即合。陳琮貽是首屆鄉代、蔡易餘民雄服務團隊執行長，出線代表綠營選鄉長，讓地方有些意外，不過政壇人士肯定陳琮貽態度積極，應可打出具個人特色的選戰，但因缺乏知名度，一定要提前起跑備戰。

對手出爐，林于玲表示平常心看待，在未聽聞有第3人競爭下，她認為又會是一場黨對黨的對壘，預期選情激烈。