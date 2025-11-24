民雄鄉2000元紓困金 明年3月發

在嘉義縣義竹鄉完成5000元風災紓困金普發後，梅山鄉預計12月發3000元，全縣最大鄉，人口數近7萬人的民雄鄉，近日代表會也通過發放民生紓困金自治條例和1.4億元預算案，民雄鄉公所根據作業時程，已規畫115年3月底普發2000元給鄉民，成為民眾的小確幸。

考量之前丹娜絲颱風、728豪雨造成各地許多災害，衝擊民眾生活，民雄鄉代表會先在臨時會提臨時動議，建議公所發放紓困金，無負債的公所評估後，決定發放2000元，20日經代表會通過「嘉義縣民雄鄉因應丹娜絲颱風及728豪雨災害發放民生紓困金自治條例」，確定拍板發放。

公所指出，只要是今年7月6日設籍，且7月31日前未遷出的鄉民，就符合領取資格，但發放日前死亡者不列入，另代表會也同步通過重陽節敬老禮金自治條例修正案，明年民雄敬老禮金從800元提高到1000元。

民雄鄉長林于玲指出，在代表會支持下通過明年度這筆紓困金預算，因民雄鄉無負債，編列1.4億元經費未排擠明年相關建設，考量年關將近，紓困金預計在3月底發放，發放模式比照重陽敬老金領現金原則。

民雄鄉代表會主席涂文生表示，普發紓困金是共識，考量到這筆錢能幫助民眾，已要求公所作業時間不能超過明年3月。

梅山鄉公所將普發慰助金每人3000元，已安排12月8日至12日分18場次發放，梅山鄉長林俊謀盼這筆錢除供受災戶修復家園，也能活絡地方經濟。

至於最早喊出發3000元振興金的太保市公所，因所、會對災後振興金法令流程、適法性見解不同，即使公所二度送案到代表會審查，昨定期會最後1天，不同立場代表依舊爭論不休，最後決定延會1天，今日再審。