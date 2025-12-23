民雄「八福長照學苑」動土 2028年完工

「八福長照學苑」今天舉行動土儀式，戴德森醫療財團法人董事長高堂恩(右五)、嘉義縣長翁章梁(右六)等人出席。(記者丁偉杰攝)

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院在嘉縣民雄雙福基督教醫院附近打造「八福長照學苑」，今(23)天舉行動土儀式。八福長照學苑投入約5億元興建地上4樓共1877坪的社福長照大樓，提供日照、住宿式長照、復能訓練與世代共融空間，預計2028年完工，未來將成為嘉義高齡社會的重要服務據點。

戴德森醫療財團法人董事長高堂恩、嘉基醫院院長陳煒、嘉義縣長翁章梁、立委王美惠、民雄鄉長林于玲等人出席動土儀式。

高堂恩表示，未來八福長照學苑將與鄰近的雙福基督教醫院緊密合作，建立從長期照護、醫療的不斷鏈服務，讓長照從單純照顧進化成生活、學習、復能與夢想串連的場域。

陳煒說，八福長照學苑與一般長照中心不同之處，乃結合「日間照顧」與57床「住宿式長照」等多元服務，讓大嘉義地區的家庭能依據生活特性與不同的健康需求，選擇更適切的服務方案；也規劃大齡食堂、運動中心、多元共融共學空間、戶外綠化休閒區與寵物互動區等，兼顧關照長者及家屬的身心靈療癒。

翁章梁說，嘉縣是全台老化程度最高縣市之一，民雄更是長者比例快速攀升的鄉鎮，八福長照學苑的動土，補足長照量能，也希望讓長者能在熟悉的土地上，得到最有尊嚴、最安心的照顧。

