民雄「一樂酒家」耗資數百萬修復 變身文史實驗基地

歷經5年整修，嘉義縣老街屋「一樂酒家」3日竣工開幕。(吳至鎧提供／呂妍庭嘉義傳真)

嘉義縣老街屋「一樂酒家」歷史88年，早年曾是燈紅酒綠、客人在包廂內飲酒作樂的場所，在荒廢2、30年後，被七星藥局買下，酷愛老東西的藥師父子吳嘉文、吳至鎧合力推動老屋再生，在文化部「私有老建築保存再生計畫」支持，啟動「一樂酒家」修復計畫，歷經5年整修，當初只剩屋殼和樓梯堪用的老街屋3日竣工開幕，未來將提供給打貓街坊文化協會、中正大學重構大學路計畫團隊進駐，做為述說地方文史的實驗基地。

一樂酒家就在吳家藥師父子住家旁，因不忍民雄老街屋一一消失，吳嘉文11年前買下閒置多年，已變成倉庫的「一樂酒家」老房子，透露當時只剩樓梯和屋殼磚柱還堪用，為讓老酒家能重生，在「私有老建築保存再生計畫」支持下，木造老街屋正式啟動修復工程，歷時5年後，以嶄新風貌重生。

「一樂酒家」歷史88年，一度荒廢多年，被吳家藥師父子買下時，只剩屋殼和樓梯堪用。(吳至鎧提供／呂妍庭嘉義傳真)

歷經5年整修，嘉義縣老街屋「一樂酒家」3日竣工開幕。(呂妍庭攝)

竣工開幕典禮上，演出一樂酒家經營者後代陳宛誼編寫的主題劇《新娘相》。(呂妍庭攝)

七星藥局二代藥師吳嘉文(右)力求完美，到處尋找、買進檜木材、各種古物。(呂妍庭攝)

七星藥局第三代樂師吳至鎧在「一樂酒家」修復過程扮演重要角色。(呂妍庭攝)

修復重生的「一樂酒家」，內部陳設幾乎都是吳嘉文的收藏。(呂妍庭攝)

「一樂酒家」門口擺放的排匾講述歷史沿革和建築特色。(呂妍庭攝)

「一樂酒家」建築採雙層街屋形式，屋架罕見地同時混合「西式桁架」與「閩南式穿斗式構架」。(吳至鎧提供／呂妍庭嘉義傳真)

民雄鄉長林于玲感佩藥師父子為民雄留下如此具有意義的場域。(呂妍庭攝)

中正大學傳播學系副教授管中祥說，10年後，他看到廢墟變新厝。(呂妍庭攝)

嘉義縣老街屋「一樂酒家」3日竣工開幕。(呂妍庭攝)

「一樂酒家」門口的垃圾桶是吳嘉文特地找來，精心打造而成。(呂妍庭攝)

雖獲政府最多50％補助，吳家父子為力求完美，到處尋找、買進檜木材、各種古物，請專業工匠將老屋構建重塑、修復到位，光整修就斥資數百萬元。

吳至鎧說，興建於日據時代末期的一樂酒家，是民雄現存唯一的酒家建築，過往最盛時，民雄至少有9間酒家，一樂酒家更是規模較大者。建築採雙層街屋形式，屋架罕見地同時混合「西式桁架」與「閩南式穿斗式構架」，牆面可見竹片與五節芒並用的「編竹夾泥牆」，窗戶更集合無雙窗、旋轉外推窗、橫拉窗、鐵窗花等多種形式，充分展現台日文化交融的歷史軌跡。

吳嘉文強調，為讓老屋修復符合他的理想，請匠師以檜木、退役木電線桿等材料修補與抽換腐朽的構件，並盡可能保留原始細節，包括木製雕刻扶手、檜木葉片風扇、扁平長方體絕緣礙子等，都看得到老屋痕跡。

花這麼多錢投入老屋再生，吳家父子不為營利，表示重生的「一樂酒家」將以打貓街產業記憶展示空間為主軸重新啟動，結合已進駐的打貓街坊文化協會、中正大學重構大學路計畫，化身成一處民雄少見的實驗基地。

吳嘉文說，希望透過保存一樂酒家，留下民雄街區的重要記憶。「如果這個空間消失，民雄的歷史就會少一塊。」

吳至鎧認為，老屋修復是延續地方文化的重要工作，也期待未來成為在地居民與研究者共同使用的文化場域。

今天的竣工典禮，除播放紀錄片《一樂酒家修復工程》外，也安排阮劇團、裝咖人演出，由一樂酒家經營者後代陳宛誼編寫的主題劇《新娘相》，帶領與會來賓進入酒家文化的歷史情境。

民雄鄉長林于玲說自己是出身民雄市場的子弟，感佩藥師父子為民雄留下如此具有意義的場域。

國立中正大學傳播學系副教授管中祥說，10年後，他看到廢墟變新厝，裡頭很多吳藥師收藏的寶物，這些都是民雄過去的歷史和智慧，相信這裡將來不只是重要文化基地，也是重要的文化客廳。

