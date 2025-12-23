民黨市長初選 林俊憲邀綠議員路口拜票

林俊憲於二十三日邀綠營議員站路口，爭取民眾的初選支持。(記者翁順利攝)

記者翁順利∕台南報導

為展現黨內團結，立法委員林俊憲近日主動邀集多位黨籍市議員，於台南重要路口向市民揮手致意，爭取支持，二十三日先從小東路與中華東路路口開始，向準備上班的汽車駕駛人和機車騎士打招呼，有人甚至特地隔街搖下車窗比讚。

林俊憲於上午七時三十分，與議會民進黨團議員站在路口轉彎處，按照交通號誌的變動，轉換方向，向停等紅燈的汽車駕駛人和機車騎士揮手或鞠躬致意。

林俊憲指出，「桶箍精神」象徵團隊中每一位議員都同樣重要，缺一不可，面對台南未來的城市競爭與發展挑戰，黨內更需要放下歧見、凝聚共識，才能贏得市民信任與支持。站路口並非形式，而是最直接傾聽民意的方式，透過與市民近距離互動，不僅讓鄉親看見團隊的行動力，也展現民進黨願意走入街頭、貼近民意的態度。

他表示，未來將持續以團隊合作方式，整合中央與地方力量，為台南爭取更多建設與資源，讓城市持續進步。距離民調初選剩下不到二十天，面對已經整合的國民黨，關鍵時刻民進黨唯有團結才能走得更遠，只有他能夠整合幾位民進黨立委、二十三席包括民進黨團及黨外的議員，更只有他有能力延續賴清德、黃偉哲的市政理念，打贏明年的市長大選。