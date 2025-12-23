民黨市長初選 陳亭妃下鄉掃街鎖定市場

陳亭妃二十三日，努力爭取民眾支持初選。(陳亭妃服務處提供)

記者翁順利∕台南報導

民進黨台南市長初選進入倒數關鍵期，立法委員陳亭妃二十三日清晨到原台南縣區掃街密集拜票，希望大家在一月十二日、十三日、十四日的三天晚上六點到十點，在家等電話，讓真正的民意被聽見。

陳亭妃說，她會延續賴清德總統當年參加台南市長初選時「人民最大」的精神，一步一腳印，累積信任，團結各方、成為明年台南大贏的「最大桶箍」，台南才能凝聚賴清德總統連任最大底氣。

陳亭妃鎖定縣區的許多處市場，利用民眾早起買菜的機會，向大家親切問好，握手致意，也逐一向攤商祝福生意興隆，獲得熱烈的回響。

陳亭妃指出，三年前的市長選舉，藍白尚未合流，黃偉哲市長與謝龍介在多份公開民調中呈現「七比三」態勢，實際開票結果卻僅小勝四萬多票，放眼明年，藍白合態勢已成形，加上國會亂象頻仍、預算遭阻、行政權屢受干擾，地方選舉勢必面臨更嚴峻挑戰，台南必須推出「最強候選人」。

她直言，民進黨從在野走向執政，靠的從來不是單一派系或聲量，而是一步一腳印擴大組織、凝聚社會支持，當年黨中央甚至提出「帶槍投靠」策略，就是為了壯大整體實力，陳亭妃從地方到中央，全程參與、無役不與，正是這條路線的實踐者。