「氛圍地-影像建築」展開幕 傳達台灣影像與建築故事

由國內外數個影視和建築中心共同策劃的「氛圍地-影像建築」展今天(22日)在台灣博物館鐵道園區開幕，結合國際建築影像作品與台灣在地創作，探索影像、建築、都市與博物館媒介之間的多重交會，並呈現出更多在地故事。

「氛圍地-影像建築」展由台灣博物館文教基金會、國立台灣博物館、法國波爾多建築中心及國家電影及視聽文化中心共同策劃。文化部表示，2023年國立台灣博物館與法國波爾多建築中心簽署合作備忘錄(MOU)，開啟台、法建築文化交流與國際合作契機，也展現台博文教基金會與台博館共同籌劃台灣建築文化中心「展覽先行」的階段性成果。

台博文教基金會董事長王時思表示，這個展覽挑選43部台灣跟建築有關的影像，希望運用影像與空間的交織，呈現台灣建築的各種面貌；同時，這個展覽也可以成為明年台灣建築文化中心的先行展。她說：『(原音)這是一個好的嘗試，我也希望基金會在未來持續在展的部分、內容的部分，持續建構一個台灣的建築中心，足夠的準備，能夠在明年正式以建築中心身分，至少建築中心籌備處身分，開展時候說更多事情。』

策展人法國波爾多建築中心代理館長蔡雯雯則分享跟台灣夥伴們共同討論的過程，他們希望充分利用台灣的電影資源跟城市建築，策劃出台灣站的特色。

長期推動成立台灣建築博物館的立委吳思瑤也特地到場，她秀出2017年催生建築博物館的質詢文件，並指出，經過近3,000天的等待，終於要看到台灣自己的建築博物館誕生。文化部長李遠也表示，台灣的建築博物館雖然腳步比較慢，但相信會呈現出獨特的風貌。

「氛圍地-影像建築」展以三大主題展開，並將博物館視為一種空間媒介，結合投影、聲音、不同尺度觀影場景設計，讓觀看成為一種身體與感知的移動體驗，邀請民眾重新思考影像如何為建築帶來第二層生命。展期自即日起至2026年10月26日止。(編輯：沈鎮江)