「氛圍地─影像建築」 臺博館跨域策展

記者劉昕翊／臺北報導

數位科技普及與影像文化興起，影像已成為理解與傳達建築與都市空間的重要工具，「氛圍地─影像建築」特展精選國內外43部影像作品，以跨域策展回應當代影像文化與建築展示形式的轉變，即日起至明年10月26日在國立臺灣博物館鐵道部園區登場，探索影像、建築、都市與博物館媒介之間的多重交會。

「氛圍地─影像建築」特展由臺博館文教基金會、臺灣博物館、法國波爾多建築中心及國家電影及視聽文化中心共同策劃，承繼法國波爾多建築中心將藝廊轉化為放映俱樂部、融合建築影展與展覽策展模式實驗成果，轉譯至臺灣影像文化脈絡，邀集本地學者、創作者共構對話，透過43部影像作品，呈現建築如何被記錄、想像、演繹，並如何作為影像敘事的場景，昨日舉辦開幕典禮。

展覽以3大主題展開，「影像與建築的虛實對話」探討影像的紀錄功能、烏托邦想像、電影院建築作為觀影容器，以及建築作為影像場景的多重角色；「再現建築光影氛圍」聚焦陽光、空氣、水、聲音與人居互動等無形感受，讓觀眾貼近建築氛圍的細膩層次；「聚焦都市基礎設施」則透過都市漫遊、住宅影像與人行天橋等議題，反思城市基礎設施如何形塑集體記憶與日常經驗。

「氛圍地─影像建築」特展在臺博館鐵道部園區登場，昨日舉辦開幕典禮。（記者劉昕翊攝）

「氛圍地─影像建築」特展精選國內外共43部影像作品，在臺博館鐵道部園區登場。（記者劉昕翊攝）

「氛圍地─影像建築」特展以跨域策展，回應當代影像文化與建築展示形式的轉變。（記者劉昕翊攝）